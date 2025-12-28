लखनऊ में बाइक गैराज में लगी भीषण आग, दूसरे तल पर फंसा परिवार पड़ोसी की छत पर कूद बचाई जान
गैराज में रखी बाइक के फ्यूल टैंक, टायर और इंजन ऑयल के कैन फटने से एक के बाद एक कई धमाके हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 11:09 PM IST
लखनऊ : वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित गोलागंज में शनिवार देर रात एक तीन मंजिला इमारत के भूतल पर बने बाइक गैराज में भीषण आग लग गई. आग की लपटों और धुएं के बीच इमारत की दूसरी मंजिल पर एक ही परिवार के सात लोग फंस गए, जिन्होंने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई. दमकल की गाड़ियों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लाखों का माल और कई बाइकें जलकर गईं.
जगतनारायण रोड पर स्थित एक तीन मंजिला इमारत के भूतल पर बाइक रिपेयरिंग सेंटर गैराज संचालित है. शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण गैराज में अचानक आग लग गई. गैराज में रखी बाइक के फ्यूल टैंक, टायर और इंजन ऑयल के कैन फटने से एक के बाद एक कई धमाके हुए. धमाकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया.
अग्निकांड के समय दूसरी मंजिल पर व्यवसायी बॉबी अपने परिवार के साथ सो रहे थे. खिड़की से धुआं अंदर आने पर जब उनकी आंख खुली और आग की लपट देखी. बॉबी अपने पूरे परिवार को लेकर तीसरी मंजिल की छत पर पहुंचे और वहां से पड़ोसी के मकान की छत पर कूद गए. इस तरह परिवार के सातों सदस्य सुरक्षित बाहर निकले.
सूचना मिलते ही हजरतगंज, चौक और अमीनाबाद फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां और वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची. गैराज का शटर तोड़कर दमकल कर्मी अंदर घुसे. अग्निकांड में गैराज के अंदर खड़ी बुलेट समेत चार से पांच बाइकें पूरी जल गईं. सीएफओ अंकुश मित्तल ने बताया कि आग संभवत शॉर्ट सर्किट से लगी थी. गैराज में ज्वलनशील पदार्थ ऑयल और टायर होने के कारण आग तेजी से फैली. राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते परिवार को सुरक्षित निकाल लिया गया.
यह भी पढ़ें : कोहरे का असर; गोरखधाम एक्सप्रेस 12 घंटे लेट, तेजस एक्सप्रेस का फिर बिगड़ा शेड्यूल, दो फ्लाइट्स कैंसल, अलीगढ़ में 10 गाड़ियां आपस में टकराईं