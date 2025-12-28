ETV Bharat / state

लखनऊ में बाइक गैराज में लगी भीषण आग, दूसरे तल पर फंसा परिवार पड़ोसी की छत पर कूद बचाई जान

लखनऊ : वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित गोलागंज में शनिवार देर रात एक तीन मंजिला इमारत के भूतल पर बने बाइक गैराज में भीषण आग लग गई. आग की लपटों और धुएं के बीच इमारत की दूसरी मंजिल पर एक ही परिवार के सात लोग फंस गए, जिन्होंने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई. दमकल की गाड़ियों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लाखों का माल और कई बाइकें जलकर गईं.

​जगतनारायण रोड पर स्थित एक तीन मंजिला इमारत के भूतल पर बाइक रिपेयरिंग सेंटर गैराज संचालित है. शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण गैराज में अचानक आग लग गई. गैराज में रखी बाइक के फ्यूल टैंक, टायर और इंजन ऑयल के कैन फटने से एक के बाद एक कई धमाके हुए. धमाकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया.

​अग्निकांड के समय दूसरी मंजिल पर व्यवसायी बॉबी अपने परिवार के साथ सो रहे थे. खिड़की से धुआं अंदर आने पर जब उनकी आंख खुली और आग की लपट देखी. बॉबी अपने पूरे परिवार को लेकर तीसरी मंजिल की छत पर पहुंचे और वहां से पड़ोसी के मकान की छत पर कूद गए. इस तरह परिवार के सातों सदस्य सुरक्षित बाहर निकले.