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ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बनी आग का गोला

रामनगर: ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में रविवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब परिसर के अंदर खड़ी एक इंडिका कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. जिसके बाद पूरी कार धू-धू कर जलने लगी. घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इंडिका कार ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में खड़ी थी. दोपहर के समय अचानक कार से धुआं निकलता दिखाई दिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह आग के हवाले हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण सफलता नहीं मिल सकी.

घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन को दी गई. सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक कार लगभग पूरी तरह जल चुकी थी. उसमें रखा सामान भी नष्ट हो गया.