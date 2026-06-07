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ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बनी आग का गोला

प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आ सकेगा.

RAMNAGAR TRANSPORT NAGAR
ट्रांसपोर्ट नगर कार में आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 7, 2026 at 6:40 PM IST

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रामनगर: ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में रविवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब परिसर के अंदर खड़ी एक इंडिका कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. जिसके बाद पूरी कार धू-धू कर जलने लगी. घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इंडिका कार ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में खड़ी थी. दोपहर के समय अचानक कार से धुआं निकलता दिखाई दिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह आग के हवाले हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण सफलता नहीं मिल सकी.

घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन को दी गई. सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक कार लगभग पूरी तरह जल चुकी थी. उसमें रखा सामान भी नष्ट हो गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग समय रहते नियंत्रित नहीं की जाती तो आसपास खड़े अन्य वाहनों और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंच सकता था. फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है.

प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आ सकेगा. संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है. इस घटना के बाद ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही. आग बुझने के बाद स्थिति सामान्य हुई. प्रशासन ने लोगों से वाहनों की नियमित जांच कराने और किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी को नजरअंदाज न करने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

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