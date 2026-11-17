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नोएडा में एक टैक्सी कार में लगी भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत, शिखाख्त का प्रयास जारी

टैक्सी कार में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-126 क्षेत्र के ट्रक मार्केट में मंगलवार को एक टैक्सी कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी भीषण थी कि कार के अंदर मौजूद एक व्यक्ति उसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. इसके बाद कार के अंदर एक व्यक्ति झुलसी हुई अवस्था में मिला. उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.