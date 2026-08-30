ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में चलती स्कोडा कार में लगी भीषण आग, भाई-बहन ने कूदकर बचाई जान

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हिसार-चंडीगढ़ हाईवे पर चलती स्कोडा कार में भीषण आग लग गई है.

Massive fire breaks out in a Skoda car on the Hisar Chandigarh highway in Pehowa Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में चलती स्कोडा कार में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2026 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के ​कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा के पास हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे-152 पर रविवार शाम को एक चलती स्कोडा स्लाविया कार में अचानक भीषण आग लग गई. गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार भाई-बहन ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. हादसे के कुछ ही देर में पूरी कार धूं-धूं कर जल गई और उसका केवल लोहे का ढांचा ही शेष बचा.

चाचा-चाची को छोड़ लौट रहे थे घर : ​जुरासी कलां गांव निवासी हरमन सिंह ने बताया कि वो अपनी बहन के साथ कार में सवार होकर करनाल के निगदू अपने चाचा-चाची को छोड़ने गए थे. वापसी के दौरान गाड़ी उनकी बहन चला रही थी. जैसे ही वे हाईवे-152 पर अरुणाय गांव के मोड़ के समीप पहुंचे, तो गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, उसी दौरान चालक सीट पर बैठी युवती को बोनट से आग की लपटें उठती दिखाई दीं.

​मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा : ​लपटें देखते ही युवती ने सूझबूझ दिखाते हुए कार रोक दी. दोनों भाई-बहन तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गए. उनके बाहर निकलते ही आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया.

फायर ब्रिगेड ने पाया काबू : फायर ब्रिगेड कर्मचारी रमेश ने बताया कि ​हादसे की सूचना तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी सुनील कुमार ने बताया पुलिस को गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी जिसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : करनाल हर्ष एनकाउंटर मामला, 1 सितंबर तक का समय, 3 मांगें नहीं मानी गई तो रोड़ समाज तेज करेगा आंदोलन

ये भी पढ़ें : हर्ष एनकाउंटर मामला: रोड़ समाज ने दिया 1 सितंबर का अल्टीमेटम, बीजेपी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों का करें बॉयकॉट

ये भी पढ़ें : हर्ष एनकाउंटर को लेकर करनाल में गरजा रोड़ समाज, हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, CBI जांच की मांग

TAGGED:

KURUKSHETRA SKODA CAR FIRE
HISAR CHANDIGARH HIGHWAY
SKODA CAR ON FIRE
स्कोडा स्लाविया
KURUKSHETRA SKODA CAR FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.