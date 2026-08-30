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कुरुक्षेत्र में चलती स्कोडा कार में लगी भीषण आग, भाई-बहन ने कूदकर बचाई जान

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के ​कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा के पास हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे-152 पर रविवार शाम को एक चलती स्कोडा स्लाविया कार में अचानक भीषण आग लग गई. गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार भाई-बहन ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. हादसे के कुछ ही देर में पूरी कार धूं-धूं कर जल गई और उसका केवल लोहे का ढांचा ही शेष बचा.

चाचा-चाची को छोड़ लौट रहे थे घर : ​जुरासी कलां गांव निवासी हरमन सिंह ने बताया कि वो अपनी बहन के साथ कार में सवार होकर करनाल के निगदू अपने चाचा-चाची को छोड़ने गए थे. वापसी के दौरान गाड़ी उनकी बहन चला रही थी. जैसे ही वे हाईवे-152 पर अरुणाय गांव के मोड़ के समीप पहुंचे, तो गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, उसी दौरान चालक सीट पर बैठी युवती को बोनट से आग की लपटें उठती दिखाई दीं.

​मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा : ​लपटें देखते ही युवती ने सूझबूझ दिखाते हुए कार रोक दी. दोनों भाई-बहन तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गए. उनके बाहर निकलते ही आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया.

फायर ब्रिगेड ने पाया काबू : फायर ब्रिगेड कर्मचारी रमेश ने बताया कि ​हादसे की सूचना तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी सुनील कुमार ने बताया पुलिस को गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी जिसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस मामले की जांच कर रही है.