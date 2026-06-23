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रोडवेज की चलती बस में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बचीं 37 जिंदगियां

किशनगढ़(अजमेर): जिले के किशनगढ़ शहर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज की बस में अचानक भीषण आग लग गई. गनीमत यह रही कि चालक की सूझबूझ से 37 यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया. हादसा परासिया पुलिया क्षेत्र में हुआ, जहां बस में अचानक धुआं उठने के बाद कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

बस के परिचालक रामावतार जाटव ने बताया कि उनकी बस किशनगढ़ से अजमेर के लिए रवाना हुई थी. इसमें 37 यात्री सवार थे. किशनगढ़ से बाहर निकलते ही बस में अचानक धुआं निकलने लगी. उन्होंने पहले यात्रियों को बाहर निकाला और फिर उनका सामान उतारा. उसके चालक और परिचालक दोनों बाहर आए. तब तक आग पूरी बस में फैल चुकी थी. यात्रियों को समय रहते बाहर निकालने से बड़ी जनहानि टल गई. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस उसकी चपेट में आ गई. ऊंची-ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा. कुछ ही देर में बस पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई.