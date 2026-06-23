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रोडवेज की चलती बस में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बचीं 37 जिंदगियां

आग इतनी भीषण थी कि पूरी बस इसकी चपेट में आ गई. कुछ ही देर में बस पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई.

fire breaks out in a Roadways bus
रोडवेज की जलती बस (ETV Bharat Kishangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 6:59 PM IST

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किशनगढ़(अजमेर): जिले के किशनगढ़ शहर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज की बस में अचानक भीषण आग लग गई. गनीमत यह रही कि चालक की सूझबूझ से 37 यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया. हादसा परासिया पुलिया क्षेत्र में हुआ, जहां बस में अचानक धुआं उठने के बाद कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

बस के परिचालक रामावतार जाटव ने बताया कि उनकी बस किशनगढ़ से अजमेर के लिए रवाना हुई थी. इसमें 37 यात्री सवार थे. किशनगढ़ से बाहर निकलते ही बस में अचानक धुआं निकलने लगी. उन्होंने पहले यात्रियों को बाहर निकाला और फिर उनका सामान उतारा. उसके चालक और परिचालक दोनों बाहर आए. तब तक आग पूरी बस में फैल चुकी थी. यात्रियों को समय रहते बाहर निकालने से बड़ी जनहानि टल गई. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस उसकी चपेट में आ गई. ऊंची-ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा. कुछ ही देर में बस पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई.

रोडवेज की चलती बस में लगी भीषण आग (ETV Bharat Kishangarh)

पढ़ें: उदयपुर-अहमदाबाद स्लीपर बस में भीषण आग, समय रहते यात्रियों को निकाला बाहर, टली बड़ी दुर्घटना

आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तीन थानों की पुलिस, दमकल विभाग की कई गाड़ियां और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने के कारण कुछ समय के लिए क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित रहा. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटे हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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PASSENGERS SAFELY EVACUATED
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FIRE BREAKS OUT IN A ROADWAYS BUS

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