रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी भीषण, कई लाख का सामान जलकर राख
उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लगी थी. इस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 3:01 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में देर रात रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया था. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी दुकान कुछ ही समय में जलकर खाक हो गई. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और आसपास की दुकानों को भी बचा लिया गया. दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है.
मौसम में बदलाव के साथ ही उत्तराखंड में आग की घटनाओं में तेजी देखी जा रही है, जहां एक ओर पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं मैदानी इलाकों में भी अग्निकांड बढ़ते नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब चक्की मोड़ स्थित कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई.
जानकारी के अनुसार दिनेशपुर निवासी जितेंद्र सिंह की चक्की मोड़ पर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है. देर रात अज्ञात कारणों के चलते दुकान में आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया.
इस आग में दुकान में रखे कपड़े, फर्नीचर और अन्य सामान कुछ ही समय में जलकर राख हो गए. स्थानीय लोगों ने जब दुकान से धुआं और लपटें उठती देखीं तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी और खुद भी आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था.
सूचना मिलते ही दमकल विभाग सक्रिय हुआ और मौके पर पांच फायर टेंडर भेजे गए. दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, जब तक आग बुझाई गई, तब तक दुकान में रखा लगभग सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था.
प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, इस आगजनी में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी किशन कटारिया ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल दमकल टीम को रवाना किया गया था. टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को फैलने से रोका और आसपास की दुकानों को सुरक्षित बचा लिया.
उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी चिंता का माहौल है. लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को देखते हुए लोग सुरक्षा उपायों को लेकर सजग होने की जरूरत महसूस कर रहे हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए दुकानों और प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था होना बेहद जरूरी है. फिलहाल, प्रशासन और दमकल विभाग आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
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