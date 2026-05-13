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प्रयागराज में एक घर में लगी भीषण आग; मां की मौत, बेटी की हालत गंभीर

प्रयागराज: नैनी बाजार में मंगलवार को एक घर से अचानक धुआं उठने लगा, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. घर के अंदर मौजूद मां-बेटी फंस गईं. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मां-बेटी को घर से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मां की मौत हो गई, जबकि बेटी का इलाज चल रहा है. इस पूरे रेस्क्यू में दो सिपाही भी झुलस गए है.



यह मकान नैनी बाजार निवासी राम लाल केसरवानी का बताया जा रहा है. मकान के नीचे 'संजीवनी क्रॉकरी' नाम से दुकान है. पुलिस के अनुसार दुकान के नीचे बने गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है. मकान में तीन भाइयों का संयुक्त परिवार रहता है. जब आग लगी तो परिवार के अन्य लोगों ने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई. इसके बाद अर्चना और उनकी बेटी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान अर्चना की मौत हो गई. जबकि 13 वर्षीय बेटी का इलाज चल रहा है.