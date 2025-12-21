ETV Bharat / state

दिल्ली के जैतपुर में रसोई गैस रिसाव से लगी आग, घर का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह तरह से जलकर खाक

दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में आज सुबह एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

जैतपुर इलाके में रसोई गैस रिसाव होने से लगी घर में भयंकर आग
जैतपुर इलाके में रसोई गैस रिसाव होने से लगी घर में भयंकर आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 21, 2025 at 3:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में रविवार सुबह एक घर में आग लगने की सूचना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया. इस आगजनी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और बड़ा हादसा होते-होते बच गया. फायर के तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

जैतपुर थाना के जैतपुर एक्सटेंशन इलाके में एक घर में एलपीजी गैस सिलेंडर में भीषण आग लग जाने की वजह से आग इतनी विकराल हो गई कि आग ने पूरे घर मेें फैल गई. वहीं घर की रहने वाली महिला अपने बच्चों के साथ आनन-फानन में घर से बाहर निकल कर भागती है. आग इतनी विकराल था कि घर का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

जैतपुर इलाके में रसोई गैस रिसाव होने से लगी घर में भयंकर आग (ETV Bharat)

जैतपुर में रसोई गैस रिसाव होने से लगी घर में भयंकर आग: फायर विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है कि जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 1 इलाके में आग लगने की सूचना फायर विभाग को सुबह 9:02 पर मिली, जिसके बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और आग को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान तकरीबन फायर की तीन गाड़ियां मंगाई गई थी. आग को काबू करने में तकरीबन एक घंटा का समय लगा.

पीड़ित परिजनों ने बताया कि हम लोग सोए हुए थे, तब आग लगी. डर था कि कहीं सिलेंडर फट न जाए और देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि मेरा सारा सामान, मेरा जरूरी डॉक्यूमेंट सब जलकर राख हो गया. अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं मेरा तो पूरा करियर तबाह हो गया.

मकान मालिक ने बताया कि सुबह 9:00 बजे के आसपास मेरे मकान के फर्स्ट फ्लोर पर घरेलू गैस रिसाव होने की वजह से भीषण आग लग गई. वहीं बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा. गनीमत रही कि समय रहते ही इस आग पर काबू पा लिया गया.

