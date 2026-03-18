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दिल्ली के पालम में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 30 दमकल गाड़ियां मौके पर; कई लोगों के फंसे होने की आशंका

दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग लग गई. लपटों में कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा.

बिल्डिंग में लगी भीषण आग
बिल्डिंग में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 10:26 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

दमकल विभाग के अनुसार सुबह करीब 7 बजे पालम मेट्रो स्टेशन के पास गली नंबर-2 स्थित एक बिल्डिंग के घर में आग लगने की कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही तुरंत 30 फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए. आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं साथ-साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है.

मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है, जो इलाके को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है. इसके अलावा कैट एंबुलेंस की टीम को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके. दमकल अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. पहले आग पर पूरी तरह काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर ध्यान दिया जा रहा है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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दिल्ली के पालम इलाके में लगी आग
FIRE INCIDENT IN DELHI

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