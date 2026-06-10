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कोरबा में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, लगातार होते रहे धमाके, आसमान में उठा धुएं का गुबार

कटघोरा इलाके में रामपुर बाईपास रोड पर है गोदाम, रिहायशी इलाके से दूर होना राहत की बात, धमाकों के चलते काबू पाने में परेशानी

firecracker warehouse fire
कोरबा में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, लगातार होते रहे धमाके (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 5:07 PM IST

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कोरबा: शहर के कटघोरा इलाके में पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई जिसके बाद लगातार हो रहे धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा है. रामपुर बाईपास रोड पर पटाखा गोदाम स्थित है जहां आग लगी है. आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर से देखा जा सकता है.

कोरबा कटघोरा इलाके में रामपुर बाईपास रोड पर स्थित पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोदाम में धमाके और अफरा-तफरी

बुधवार दोपहर को गोदाम में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम के अंदर रखे पटाखों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए, जिससे आसपास के ग्रामीण और राहगीर दहशत में आ गए. राहत की बात यह रही कि जैसे ही आग लगी, गोदाम के अंदर मौजूद लोगों ने तुरंत बाहर भागकर अपनी जान बचाई.

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धमाकों के चलते आग पर काबू पाने में परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी

कटघोरा नगर पालिका की दमकल गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंच गईं हैं. पटाखों में लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के अन्य इलाकों से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया गया है.

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कटघोरा इलाके में रामपुर बाईपास रोड पर है गोदाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाखों के नुकसान का अनुमान

शुरुआती अनुमान के मुताबिक, इस आगजनी में गोदाम के अंदर रखे लाखों रुपये के पटाखे जलकर खाक हो गए हैं. हालांकि, एक अच्छी बात यह रही कि यह पटाखा गोदाम मुख्य रिहायशी इलाके से दूर बना हुआ था. लेकिन कुछ दूरी पर एक गांव जरूर है जहां के लोग डरे हुए हैं.

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कटघोरा थाना पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस भी पहुंची, घेराबंदी की गई

घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात हो गई है. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि भीड़ को सुरक्षित दूरी पर रखा जा सके. कटघोरा थाना प्रभारी (TI) धर्म नारायण तिवारी ने बताया कि रामपुर बाईपास मार्ग पर स्थित पटाखे गोदाम में आग लगी है. आग लगने की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. दमकल की गाड़ियां लगातार पानी की बौछार कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा.

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