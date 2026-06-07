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दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर में लगी भीषण आग, आठ लोगों का सुरक्षित किया गया रेस्क्यू

फायर विभाग को सही समय पर सूचना दी गई थी, फायर विभाग की टीम भी मौके पर जल्दी पहुंच गई, जिसके कारण हादसा टल गया.

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में भीषण आग
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 7, 2026 at 7:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में भीषण गर्मी के दौरान आग की घटनाएं भी बढ़ गई है. इसी कड़ी में आज साउथ ईस्ट दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर भीषण आग लग गई. आग लगने की वजह से चार बड़े, चार बच्चे और घर में फंस गए. तुरंत इसकी सूचना फायर विभाग को पड़ोसियों के द्वारा दिया गया. इसके बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच घर में फंसे आठ लोगों का रेस्क्यू किया.

फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और एक बार फिर समय रहते फायर विभाग की टीम ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया.

फूल सिंह मीणा,फायर अधिकारी (ETV Bharat)

मालवीय नगर में आग से डरे लोग

हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी में एक गेस्ट हाउस में आग की घटना सामने आई थी. इस हादसे में जहां 21 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है. ठीक उसी तरह आज साउथ ईस्ट दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया.

फायर अधिकारी फूल सिंह मीणा बताते हैं कि फायर विभाग को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दोपहर के 3:38 पर आग की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद फायर विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर धुआं भरा हुआ है और अंदर चार एडल्ट, चार बच्चे घर के अंदर फंसा हुआ है. इसके बाद तुरंत फायर की टीम के द्वारा सीढ़ी लगाया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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