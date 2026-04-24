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यूपी में गर्मी बढ़ने के साथ बढ़ी आग लगने की घटनाएं, लखनऊ, बहराइच, मुजफ्फरनगर में कहां-कहां लगी आग, जानिए

लखनऊ के गोदाम में भीषण आग से उठी ऊंची लपटें, मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा.

लखनऊ में लगी भीषण आग
लखनऊ में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 11:43 AM IST

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Updated : April 24, 2026 at 11:56 AM IST

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लखनऊ/मुजफ्फरनगर/बहराइच: यूपी में लखनऊ, मुजफ्फरनगर और बहराइच में गुरुवार को आग लगने की तीन घटनाएं हुईं. राजधानी लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशव नगर स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई. कुछ मिनट में आग में भीषण रूप ले लिया, इसके बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया. घटना के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं.


शाम को अज्ञात कारणों से गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद कुछ ही समय में आगे ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग ने आसपास के घर को भी शिकार बनाया है. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फिलहाल कोई आग में फंसा नहीं है. सभी लोग बाहर आ गए हैं. भीषण गर्मी होने के चलते आग ने कम समय में विकराल रूप ले लिया. लोगों ने बताया कि शाम के समय गोदाम में आग देखी गई, जिसने बाद कम समय में आग ने विकराल रूप ले लिया.

अनुमान लगाया जा रहा है कि गोदाम में रखें फ्रिज व गैस सिलेंडर के फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई. लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है. आग किन कारणों से लगी है. इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है.

लखनऊ में लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat)



लखनऊ में लगातार हो रही आग की दुर्घटनाएं: राजधानी लखनऊ में लगातार आग की दुर्घटनाएं हो रही है, जिसका कारण राजधानी लखनऊ में पड़ने वाली भीषण गर्मी को बताया जा रहा है. इससे पहले विकास नगर के सेक्टर 11 में भीषण आग की घटना हुई थी, जिसमें दो बच्चियों की मौत हो गई थी. वहीं, सैकड़ों परिवार की झुग्गी झोपड़ियां जल गई थी. वहीं हजरतगंज में स्थित पराग डेरी परिषद में भी आग अचानक आग लग गई थी. बताया जा रहा है लोहे के एंगल को काटते समय उठी चिंगारी से यह आग लगी थी. आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया. इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की.

मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर गोदाम में जोरदार धमाका: मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित प्रकाश चौक पर गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के गोदाम में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मिली जानकारी के अनुसार, प्रकाश चौक पर कुमार गैस सर्विस के नाम से संचालित एक गोदाम में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखे हुए थे.

बहराइच में भीषण आग: बहराइच में एक के बाद एक दो दुकानों में भीषण आग लगने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई. सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. शहर के दरगाह थाना क्षेत्र इलाके के जीआईसी स्कूल के पास सलारगंज निवासी रशीद मदनी की गद्दी और खराद का काम करते है. उनकी दुकान में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया था. मगर कुछ ही समय बाद अचानक पास में मौजूद दूसरी दुकान में आग लग गई. दुलारपुर ग्राम के रहने वाले करामत ने बताया कि वह डीजल पंप रिपेयरिंग का काम करते है.

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Last Updated : April 24, 2026 at 11:56 AM IST

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