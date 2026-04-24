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यूपी में गर्मी बढ़ने के साथ बढ़ी आग लगने की घटनाएं, लखनऊ, बहराइच, मुजफ्फरनगर में कहां-कहां लगी आग, जानिए

लखनऊ/मुजफ्फरनगर/बहराइच: यूपी में लखनऊ, मुजफ्फरनगर और बहराइच में गुरुवार को आग लगने की तीन घटनाएं हुईं. राजधानी लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशव नगर स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई. कुछ मिनट में आग में भीषण रूप ले लिया, इसके बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया. घटना के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं.





शाम को अज्ञात कारणों से गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद कुछ ही समय में आगे ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग ने आसपास के घर को भी शिकार बनाया है. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फिलहाल कोई आग में फंसा नहीं है. सभी लोग बाहर आ गए हैं. भीषण गर्मी होने के चलते आग ने कम समय में विकराल रूप ले लिया. लोगों ने बताया कि शाम के समय गोदाम में आग देखी गई, जिसने बाद कम समय में आग ने विकराल रूप ले लिया.

अनुमान लगाया जा रहा है कि गोदाम में रखें फ्रिज व गैस सिलेंडर के फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई. लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है. आग किन कारणों से लगी है. इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है.

लखनऊ में लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat)





लखनऊ में लगातार हो रही आग की दुर्घटनाएं: राजधानी लखनऊ में लगातार आग की दुर्घटनाएं हो रही है, जिसका कारण राजधानी लखनऊ में पड़ने वाली भीषण गर्मी को बताया जा रहा है. इससे पहले विकास नगर के सेक्टर 11 में भीषण आग की घटना हुई थी, जिसमें दो बच्चियों की मौत हो गई थी. वहीं, सैकड़ों परिवार की झुग्गी झोपड़ियां जल गई थी. वहीं हजरतगंज में स्थित पराग डेरी परिषद में भी आग अचानक आग लग गई थी. बताया जा रहा है लोहे के एंगल को काटते समय उठी चिंगारी से यह आग लगी थी. आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया. इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की.



