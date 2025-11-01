दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर एरिया में एक बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है.
Published : November 1, 2025 at 5:21 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की दस गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई है. आग काफी भयानक तरीके से लगी है. आग की लप्टें आसमान की तरफ उठ रही है. जिसके कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई है.
दमकल विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की सूचना करीब 2:20 मिनट पर मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. आग लगे हुए करीब एक घंटे से ज्यादा हो चुका है. मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. मौके पर फायर ब्रिगेड की दस गाड़ियां अभी भी आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है. स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, राहत और बचाव कार्य जारी है.
Delhi | Fire breaks out in Wazirpur Industrial Area. 10 fire tenders present at the spot. Firefighting operations are underway. More details awaited.— ANI (@ANI) November 1, 2025
आग किन कारणों से लगी है, अभी इस बारे में कोई सूचना सामने नहीं आई है. आग लगने की वजह से कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इससे पहले भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.
ये भी पढ़ें: