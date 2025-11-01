ETV Bharat / state

दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की दस गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई है. आग काफी भयानक तरीके से लगी है. आग की लप्टें आसमान की तरफ उठ रही है. जिसके कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई है.

दमकल विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की सूचना करीब 2:20 मिनट पर मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. आग लगे हुए करीब एक घंटे से ज्यादा हो चुका है. मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. मौके पर फायर ब्रिगेड की दस गाड़ियां अभी भी आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है. स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, राहत और बचाव कार्य जारी है.