ETV Bharat / state

संभल में टायर गलाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मश्कत के बाद पाया काबू

मेरठ में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमन सिंघल के व्यापारिक प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई.

फैक्ट्री में लगी भीषण आग
फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल: यूपी के संभल में तेल निकालने वाली फैक्ट्री में रविवार को भीषण आग लग गई. दो घंटे तक फैक्ट्री आग से धधकी रही. सूचना पर दमकल की छं गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. फैक्ट्री परिसर स्थित पुराने टायरों का गोदाम आग से धधक उठा.

चीफ फायर आफिसर ने फैक्ट्री में लगी सभी मशीनों को सुरक्षित बचाने का दाबा किया है. वहीं भयंकर दुर्गंध एवं धुआं फैला कर संचालित इस तरह की फैक्ट्रियों की वैधता पर सवाल उठना लाजिमी हैं. आखिर फैक्ट्री बैध है या अवैध अग्नि सचेतक थे या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. कृष्ण कांत मुख्य अग्निशमन अधिकारी सम्भल ने पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने की बात की है.

फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (Photo Credit; ETV Bharat)

भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष की दुकान में लगी भीषण आग: मेरठ में थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सेक्टर 3 (माधवपुरम) में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमन सिंघल के व्यापारिक प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है. इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया.

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर में झुग्गी-झोपड़ियों में लगी भीषण आग; दो LPG सिलेंडर में ब्लास्ट, घरेलू सामान जलकर राख

यह भी पढ़ें: नेताओं और झुग्गी माफिया की शह पर लखनऊ में बस रहीं अवैध बस्तियां: जहां हो जाते हैं अग्निकांड !

TAGGED:

FIRE UNDER CONTROL
FIRE BREAKS OUT IN SAMBHAL
FIRE IN UP
UP NEWS
FIRE SAMBHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.