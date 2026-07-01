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उत्तम नगर के विजय सेल्स शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित विजय सेल्स के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में तड़के लगी आग, दो घंटे दमकल के प्रयासों के बाद बुझी आग

उत्तम नगर के विजय सेल्स शोरूम में भीषण आग
उत्तम नगर के विजय सेल्स शोरूम में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 9:38 AM IST

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नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित विजय सेल्स के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में बुधवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग तेजी से बेसमेंट से लेकर तीसरी मंजिल तक फैल गई, जिसके चलते दमकल विभाग को बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाना पड़ा. दिल्ली फायर सर्विस की 13 दमकल गाड़ियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

सुबह करीब 4:15 बजे मिली आग लगने की सूचना

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, सुबह करीब 4:15 बजे उत्तम नगर स्थित विजय सेल्स शोरूम, जो मेट्रो पिलर नंबर-663 के पास स्थित है, वहां आग लगने की सूचना मिली. शुरुआती सूचना मिलते ही तीन वाटर टेंडर और छह वाटर बाउजर को मौके पर रवाना किया गया. आग की गंभीरता को देखते हुए इसे कुछ ही मिनटों में मेक-6' घोषित कर दिया गया और अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया. कुल मिलाकर पांच वाटर टेंडर, छह वाटर बाउजर, एक ब्रीदिंग फायर टेंडर और एक मल्टीपरपज वाहन समेत 13 दमकल इकाइयों ने राहत कार्य में हिस्सा लिया.

दमकल अधिकारियों के मुताबिक, लगभग 350 वर्ग गज में बने इस भवन के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की तीनों मंजिलों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिकल उपकरण, फर्नीचर और अन्य फिटिंग्स आग की चपेट में आ गए. आग से शोरूम के भीतर रखा भारी मात्रा में सामान जलकर नष्ट हो गया. फायर विभाग ने पुष्टि की है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

आग लगने के कारण की जांच में जुटा दमकल विभाग

दमकल कर्मियों ने पहले आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोका. सुबह 5:55 बजे आग को पूरी तरह घेर लिया गया और 6:30 बजे उसे नियंत्रित कर लिया गया. इसके बाद 6:55 बजे आग बुझाने का अभियान समाप्त घोषित किया गया. हालांकि किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.

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