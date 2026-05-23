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दिल्ली: शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, गुस्साए लोगों ने दमकल की गाड़ियों पर किया पथराव

फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )