नीमराणा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, महिला झुलसी, आधा दर्जन दमकलों ने पाया आग पर काबू

नीमराणा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, महिला झुलसी, आधा दर्जन दमकलों ने पाया आग पर काबू
नीमराणा में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई. इस दौरान एक महिला झुलस गई और एक पिकअप जलकर खाक हो गई.
Published : April 24, 2026 at 8:49 PM IST
बहरोड़: जिले के नीमराणा क्षेत्र के मोल्हडिया गांव में रिहायशी इलाके में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया. आग लगने के दौरान वहां काम करने वाली महिला के पैर जल गए जिसे इलाज के लिए नीमराणा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया.
नीमराणा डीएसपी चारुल गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार शाम को करीब 5 बजे कबाड़ के गोदाम में आग लगने की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची. मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई. आग किस कारण लगी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं एक महिला घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. साथ ही मौके पर मालिक को बुलाया गया है.
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घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया. कबाड़ में रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से भड़कती रही, जिससे स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई. मौके पर नीमराणा डीएसपी चारुल गुप्ता, थाना अधिकारी राजेश मीणा सहित भारी पुलिस जाप्ता भी पहुंचा. पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. साथ ही भीड़ को नियंत्रित करते हुए राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया.
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आग की चपेट में गोदाम में खड़ी एक पिकअप गाड़ी भी आ गई, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई. इसके अलावा गोदाम में रखा लाखों रुपए का कबाड़ और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में कबाड़ का गोदाम होना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे गोदामों को आबादी से दूर स्थापित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.