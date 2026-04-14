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सुबह-सुबह अनूपगढ़ में कोहराम, धू-धू कर जला ई-स्कूटी शोरूम, 3 दर्जन नई गाड़ियां खाक

शोरूम में आग से जलती एक स्कूटी ( ETV Bharat Anupgarh )

अनूपगढ़: शहर के मुख्य बाजार में मंगलवार सुबह एक स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे कारोबार को राख में बदल दिया. आगजनी की इस घटना में करीब तीन दर्जन नई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियां, सर्विस के लिए आई पुरानी ई-स्कूटियां, बैटरियां, मोटरसाइकिल, एक्टिवा समेत दुकान का फर्नीचर और अन्य सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. घटना सुबह करीब साढ़े 5 बजे की बताई जा रही है. एएसआई सलीम पठान ने बताया कि दुकान से धुआं उठता देखा और तुरंत शोरूम मालिक पवन फुटेला को सूचना दी. सूचना मिलते ही फुटेला मौके पर पहुंचे और शटर खोलने का प्रयास किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही शटर खोला गया, अंदर जमा धुआं और गैस के कारण कांच टूट गया और आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया. महज 2 से 3 मिनट के भीतर आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेज थी कि अंदर रखा कोई भी सामान बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाया. देखते ही देखते लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया.