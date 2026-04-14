सुबह-सुबह अनूपगढ़ में कोहराम, धू-धू कर जला ई-स्कूटी शोरूम, 3 दर्जन नई गाड़ियां खाक
आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.
Published : April 14, 2026 at 9:50 AM IST
अनूपगढ़: शहर के मुख्य बाजार में मंगलवार सुबह एक स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे कारोबार को राख में बदल दिया. आगजनी की इस घटना में करीब तीन दर्जन नई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियां, सर्विस के लिए आई पुरानी ई-स्कूटियां, बैटरियां, मोटरसाइकिल, एक्टिवा समेत दुकान का फर्नीचर और अन्य सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. घटना सुबह करीब साढ़े 5 बजे की बताई जा रही है.
एएसआई सलीम पठान ने बताया कि दुकान से धुआं उठता देखा और तुरंत शोरूम मालिक पवन फुटेला को सूचना दी. सूचना मिलते ही फुटेला मौके पर पहुंचे और शटर खोलने का प्रयास किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही शटर खोला गया, अंदर जमा धुआं और गैस के कारण कांच टूट गया और आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया. महज 2 से 3 मिनट के भीतर आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेज थी कि अंदर रखा कोई भी सामान बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाया. देखते ही देखते लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया.
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सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. सीमित संसाधनों के कारण फायरमैन को बार-बार पानी भरकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. जिस इमारत में शोरूम था, उसकी ऊपरी मंजिल पर रह रहे एक वृद्ध दंपति को एहतियातन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. करीब दो घंटे तक चले प्रयासों के बाद भी आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई थी. आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, हालांकि शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. शोरूम मालिक के अनुसार इस घटना में करीब 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी भी एकत्रित हो गए.