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भिवाड़ी की रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे बाद भी नहीं पाया गया काबू

फैक्ट्री से उठता धुआं का गुबार ( ETV Bharat Khairthal )

खैरथल: जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रबर प्लांट में मंगलवार की शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया. आग से प्लांट का आधे से अधिक हिस्सा जलकर खाक हो गया. तीन घंटे की मशक्कत के बावजूद मंगलवार देर शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका. आग लगने से प्लांट के अंदर रखा तैयार रबर का माल पूरी तरह जल गया. रबड़ ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैली और लगातार भड़कती रही. आग की सूचना मिलते ही भिवाड़ी रीको फायर स्टेशन की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था, जिससे उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया. नगर परिषद फायर इंचार्ज नरेश मीणा (ETV Bharat Khairthal)