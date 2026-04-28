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भिवाड़ी की रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे बाद भी नहीं पाया गया काबू

फैक्ट्री के पड़ोस में केमिकल फैक्ट्री है. यहां पीएनजी गैस की सप्लाई थी. सुरक्षा की दृष्टि से इसे बंद करवा दिया गया.

Massive Fire at Rubber Factory
फैक्ट्री से उठता धुआं का गुबार (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 8:47 PM IST

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खैरथल: जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रबर प्लांट में मंगलवार की शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया. आग से प्लांट का आधे से अधिक हिस्सा जलकर खाक हो गया. तीन घंटे की मशक्कत के बावजूद मंगलवार देर शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका.

आग लगने से प्लांट के अंदर रखा तैयार रबर का माल पूरी तरह जल गया. रबड़ ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैली और लगातार भड़कती रही. आग की सूचना मिलते ही भिवाड़ी रीको फायर स्टेशन की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था, जिससे उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया.

नगर परिषद फायर इंचार्ज नरेश मीणा (ETV Bharat Khairthal)

पढ़ें: कैटल फीड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

नगर परिषद फायर इंचार्ज नरेश मीणा ने बताया कि रबड़ के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिसे काबू करने में समय लगा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त फायर टेंडरों को मौके पर बुलाया गया है. दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन मंगलवार देर शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था.

Massive Fire at Rubber Factory
आग बुझाती दमकल (ETV Bharat Khairthal)

पड़ोस में केमिकल फैक्ट्री होने से बढ़ी चिंता: भिवाड़ी पुलिस मौके पर मौजूद रही. प्लांट के ठीक पड़ोस में एक केमिकल फैक्ट्री स्थित है. अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी रख रहे हैं कि आग पड़ोसी फैक्ट्री तक न पहुंचे. अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. प्लांट में पीएनजी गैस की सप्लाई भी थी, जिसे खतरे को देखते हुए बंद करवा दिया गया है. हरियाणा सिटी गैस के डिप्टी मैनेजर रोहित भी मौके पर मौजूद रहे.

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