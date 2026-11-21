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मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, सामान जलकर राख

प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, धूं धूं कर जल गया सामान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: जनपद में शनिवार को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित कुकड़ा चौराहे पर एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. जिसके चलते आसपास स्थित दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया. आनन फानन में इन दुकानों को भी खाली कराया गया. घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 11 गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हैं.

CFO अनुराग सिंह. (Video Credit; ETV Bharat) बताया जा रहा है कि गोदाम के पास ही स्थित एक बैंकट हॉल में शुक्रवार रात शादी समारोह चल रहा था. सुबह दुल्हन की विदाई के समय हुई आतिशबाजी की चिंगारी से ये आग लगी.