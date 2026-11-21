मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, सामान जलकर राख
सुबह दुल्हन की विदाई के समय हुई आतिशबाजी की चिंगारी से ये आग लगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 4:51 PM IST
मुजफ्फरनगर: जनपद में शनिवार को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित कुकड़ा चौराहे पर एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. जिसके चलते आसपास स्थित दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया. आनन फानन में इन दुकानों को भी खाली कराया गया. घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 11 गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हैं.
बताया जा रहा है कि गोदाम के पास ही स्थित एक बैंकट हॉल में शुक्रवार रात शादी समारोह चल रहा था. सुबह दुल्हन की विदाई के समय हुई आतिशबाजी की चिंगारी से ये आग लगी.
प्लास्टिक गोदाम के मालिक मनोज खंडेलवाल का कहना है कि शादी समारोह में की जा रही आतिशबाजी के चलते आग लगी है. गोदाम में शादी समारोह में प्रयोग की जाने वाली क्रोकरी का सामान रखा गया था. आगजनी से काफी नुकसान हुआ है. सालों की मेहनत की कमाई जलकर खास हो गई.
CFO अनुराग सिंह ने बताया कि यहां स्थानीय निवासियों ने जानकरी दी कि बगल के मैरिज हॉल में शुक्रवार शाम को एक शादी थी. विवाह समारोह में सुबह पटाखे दागने के कारण बगल के प्लास्टिक के गोदाम में उसकी कुछ चिंनगारी पहुंच गई होगी, जिससे उसमें आग लग गई.
अभी 11 फायर ब्रिगेड की मशीन उसको बुझाने के लिए प्रयासरत हैं और शीघ्र ही आग पर काबू कर लिया जाएगा. नुकसान का आकलन नहीं लग पाया है, आगे जांच की जाएगी.
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