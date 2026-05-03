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Massive Fire in Bhiwadi : पेपर कंपनी में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

मौके पर दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन भीषण गर्मी और तेज लपटों के कारण दमकलकर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आग की तीव्रता इतनी अधिक है कि दमकलकर्मी लगातार मशक्कत के बावजूद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पा सके हैं. पानी की तेज बौछारों के साथ आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं. प्रशासन द्वारा आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो.

खैरथल: जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में स्थित एक पेपर कोट कंपनी में रविवार को अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही समय में उसने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया और दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. कंपनी से उठती आग की ऊंची-ऊंची लपटों को देखकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए. सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि दोपहर को पेपर कंपनी में आग की सूचना लगते ही कंपनी परिसर में अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचाई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. हालांकि, शॉर्ट सर्किट या अत्यधिक गर्मी को संभावित कारण माना जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

जिला प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कंपनी के आसपास लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया और राहत कार्य में सहयोग किया. अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता आग पर जल्द से जल्द काबू पाने और किसी भी संभावित हादसे को रोकने की है.

भीषण गर्मी के बीच लगातार चल रहे राहत कार्य ने दमकल विभाग की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है. आग के कारण कंपनी को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

फिलहाल, प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन नहीं किया गया है. स्थानीय लोग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सभी की चिंता यही है कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रण पाया जाए. भिवाड़ी की इस बड़ी औद्योगिक आग ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.