गाजियाबाद की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, 6 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
पेंट के गोदाम में भीषण आग लगने से अंदर रखा केमिकल पूरी फैक्ट्री में फैल गया.
Published : May 8, 2026 at 6:24 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गर्मी के मौसम शुरू होते ही राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही है. शुक्रवार को गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित पेंट गोदाम में भीषण आग लगी. आग इतनी भयावह थी कि थोड़ी ही देर में पूरी गोदाम में फैल गई. गोदाम में पेंट बनाने के लिए केमिकल रखा था. केमिकल में आग लगने से धमाके हुए. गोदाम बंद पड़ा हुआ था. आस पास के लोगों ने जब गोदाम से धुआं उठता हुआ देखा तो फायर सर्विस को फोन कर घटना की जानकारी दी.
अग्निशमन विभाग के मुताबिक, फायर स्टेशन कोतवाली को दोपहर 02:33 पर सूचना मिली थी कि मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पेंट गोदाम में भीषण आग लग गई है. घटना की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन कोतवाली से चार फायर टेंडर और फायर स्टेशन वैशाली से दो वाटर बाउजर घटना स्थल के लिए रवाना किए गए. आग इतनी भीषण थी कि काफ़ी दूर से धुएं की गुबार साफ नजर आ रहा था.
आग को विकराल रूप धारण करता देख इंडस्ट्रियल में आस पास के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ख़ाली कराया गया. करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर क़ाबू पाया. यदि अग्निशमन विभाग की टीम को पहुंचने में थोड़ी भी देरी होती तो आग आस पास की फैक्ट्रियों और गोदामों में फैल सकती थी. फिलहाल, आग लगना के कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आख़िर आग लगना के पीछे क्या कारण रहा था.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, पेंट के गोदाम में भीषण आग लगने से अंदर रखा केमिकल पूरी फैक्ट्री में फ़ैल गया. जिसके चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था. अग्निशमन विभाग द्वार पानी के साथ साथ फोम की पंपिंग की गई. आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है. किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. लगातार औद्योगिक इकाइयों और गोदामों के संचालकों से अपील की जा रही है कि आपने यहां फायर सिस्टम को सक्रिय रखें, ताकि आग लगना पर ज़्यादा नुकसान हो.
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