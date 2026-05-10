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कवर्धा के न्यू कल्पना रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, लाखों का समान जलकर राख

होटल में आग लगते ही इलाके में काला घना धुआं छा गया. आग की खबर जैसे ही लोगों को मिली इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 10, 2026 at 10:10 AM IST

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कवर्धा: बस स्टैंड स्थित न्यू कल्पना रेस्टोरेंट में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट धू-धू कर जलने लगा. आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

होटल में लगी आग

स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के दौरान रेस्टोरेंट में रखा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया. विस्फोट इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोग दहशत में गए. होटल के बाहर खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती चली गई और देखते ही देखते पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया.

रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड टीम पर देर से आने का आरोप

होटल के बाहर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन करीब एक घंटे बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा. तब तक रेस्टोरेंट पूरी तरह जल चुका था. आग लगने की इस घटना में दुकान मालिक को लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव की जताई जा रही है. पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। घटना के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में देर रात तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते फायर फाइटर की टीम पहुंच जाती तो नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता. स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि आग दूसरे दुकानों तक भी पहुंच सकती थी लेकिन लोगों की सतर्कता के चलते आग पर काबू पा लिया गया.

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