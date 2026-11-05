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देवघर में नेल पॉलिश फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पाने में लगे पांच घंटे

नेल पॉलिश फैक्ट्री में आग ( Etv Bharat )

देवघर: शहर के रिहायशी इलाके में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर संचालित हो रही एक अवैध नेल पॉलिश फैक्ट्री में गुरुवार की अहले सुबह भीषण आग लग गई. चार से पांच घंटे तक आग जलती रही. इससे आस-पास के लोगों में डर का माहौल बन गया. हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद चार दमकल गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया.

दरअसल, नगर थाना क्षेत्र के देवसंघ नवदुर्गा मंदिर के पीछे स्थित नेल पॉलिश फैक्ट्री अंदर रखे भारी मात्रा में केमिकल में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. घटना सुबह 4:00 बजे की बताई जा रही है. करीब 4 से 5 घंटे तक यह भीषण आग की लपटे लोगों को डराती रही. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी.