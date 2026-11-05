देवघर में नेल पॉलिश फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पाने में लगे पांच घंटे
देवघर में एक नेल पॉलिश फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. रिपोर्ट-हितेश चौधरी
Published : November 5, 2026 at 9:56 AM IST
देवघर: शहर के रिहायशी इलाके में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर संचालित हो रही एक अवैध नेल पॉलिश फैक्ट्री में गुरुवार की अहले सुबह भीषण आग लग गई. चार से पांच घंटे तक आग जलती रही. इससे आस-पास के लोगों में डर का माहौल बन गया. हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद चार दमकल गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया.
दरअसल, नगर थाना क्षेत्र के देवसंघ नवदुर्गा मंदिर के पीछे स्थित नेल पॉलिश फैक्ट्री अंदर रखे भारी मात्रा में केमिकल में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. घटना सुबह 4:00 बजे की बताई जा रही है. करीब 4 से 5 घंटे तक यह भीषण आग की लपटे लोगों को डराती रही. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी.
पांच घंटे तक धधकती रही आग, चार दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा
आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अग्निशमन विभाग की चार दमकल गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा. अग्निशमन कर्मियों ने करीब पांच घंटे तक लगातार मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका. फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल रखे होने के कारण आग के और भयावह रूप लेने की आशंका बनी हुई थी. समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास के घरों और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था.
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात फैक्ट्री संचालक की गैरमौजूदगी रही. स्थानीय लोगों के मुताबिक, फैक्ट्री संचालक का नाम गुड्डू बरनवाल बताया जा रहा है, जो हादसे के बाद घटनास्थल नहीं पहुंचे. उनका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था.
अग्निशमन पदाधिकारी ने दी जानकारी, संचालक पर होगी कार्रवाई
मौके पर मौजूद अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल यादव ने बताया कि फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल रखा हुआ था. यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के लोगों और संपत्तियों को भारी नुकसान हो सकता था. फिलहाल आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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