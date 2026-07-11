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गाजियाबाद में मोदी डिस्टिलरी में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र स्थित डिस्टिलरी के टैंक फार्म एरिया में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने तुरंत कई फायर स्टेशनों से दमकल वाहनों को घटनास्थल के लिए रवाना किया. करीब दो घंटे तक चले फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 11 जुलाई 2026 को दोपहर 12:07 पर फायर स्टेशन मोदीनगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि मोदीनगर डिस्टिलरी के टैंक फार्म एरिया में आग लग गई है. सूचना मिलते ही मोदीनगर फायर स्टेशन से तीन फायर टेंडर तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किए गए.आग की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन वैशाली घंटाघर और साहिबाबाद से भी अतिरिक्त दमकल वाहन भेजे गए. फायर स्टेशन वैशाली से एक वाटर ब्राउजर और फोम पंपिंग मशीन घटनास्थल पर मंगवाया गया.