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गाजियाबाद में मोदी डिस्टिलरी में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र स्थित डिस्टलरी के टैंक फार्म एरिया में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया

Fire in Modinagar Distillary
मोदीनगर डिस्टिलरी में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
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गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र स्थित डिस्टिलरी के टैंक फार्म एरिया में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने तुरंत कई फायर स्टेशनों से दमकल वाहनों को घटनास्थल के लिए रवाना किया. करीब दो घंटे तक चले फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 11 जुलाई 2026 को दोपहर 12:07 पर फायर स्टेशन मोदीनगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि मोदीनगर डिस्टिलरी के टैंक फार्म एरिया में आग लग गई है. सूचना मिलते ही मोदीनगर फायर स्टेशन से तीन फायर टेंडर तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किए गए.आग की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन वैशाली घंटाघर और साहिबाबाद से भी अतिरिक्त दमकल वाहन भेजे गए. फायर स्टेशन वैशाली से एक वाटर ब्राउजर और फोम पंपिंग मशीन घटनास्थल पर मंगवाया गया.

राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने पाया कि टैंक फार्म एरिया में स्थित आग टैंक में आग लगी हुई थी. आग ज्वलनशील पदार्थ वाले क्षेत्र में होने के कारण चुनौती पूर्ण स्थिति हो गई थी. ऐसे में अग्निशमन विभाग ने चारों ओर से हौज लाइन बिछाकर मोर्चा संभाला और डिस्कवरी में पहले से स्थापित फायर प्रोटक्शन सिस्टम का भी उपयोग किया. दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के फायर हाइड्रेंट सिस्टम और फायर टेंडर की मदद से लगातार फॉर्म पंपिंग की आग को फैलने से रोकने के लिए संयोजित तरीके से फायर फाइटिंग ऑपरेशन चलाया गया. करीब दो घंटे की कड़ी माशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है.

फिलहाल आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है. अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा कूलिंग का कार्य किया जा रहा है, ताकि दोबारा आग भड़कने की कोई संभावना न हो. साथी आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.- राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

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