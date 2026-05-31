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दिल्ली: महिपालपुर में मोबाइल एक्सेसरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान

नई दिल्ली: दिल्ली के महिपालपुर इलाके में शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब मोबाइल एक्सेसरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक करोड़ों रुपये का सामान जलकर खाक हो चुका था.

बता दें कि फायर विभाग को शानिवार रात 9 बजकर 14 मिनट पर को आग लगने की सूचना मिली. सबसे पहले पड़ोस में स्थित एक होटल के केयरटेकर ने धुआं और आग की लपटें देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी. इसके बाद दमकल विभाग की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर भेजा गया.