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दिल्ली: महिपालपुर में मोबाइल एक्सेसरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान

दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

फैक्ट्री में लगी भीषण आग
फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2026 at 7:43 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के महिपालपुर इलाके में शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब मोबाइल एक्सेसरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक करोड़ों रुपये का सामान जलकर खाक हो चुका था.

बता दें कि फायर विभाग को शानिवार रात 9 बजकर 14 मिनट पर को आग लगने की सूचना मिली. सबसे पहले पड़ोस में स्थित एक होटल के केयरटेकर ने धुआं और आग की लपटें देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी. इसके बाद दमकल विभाग की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर भेजा गया.

दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा बड़ी मात्रा में सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं.

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