मणिकंचन केंद्र धमतरी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला

मणिकंचन केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनको नुकसान का आर्थिक मदद दिया जाना चाहिए.

कुरुद से पहुंची फायर फाइटर टीम
मणिकंचन केंद्र में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 7:41 PM IST

3 Min Read
धमतरी: मगरलोड में मणिकंचन कंचन केंद्र में आज अचानक आग गई. आग लगने से धुएं का गुबार कई फीट ऊंचा उठने लगा. मणिकंचन में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है. नगर पंचायत कार्यालय से महज 100 मीटर की दूर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गया मणिकंचन केंद्र हैं. आग लगते हैं इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. आनन फानन में लोगों ने फायर फाइटर टीम को आग लगने की खबर दी. सूचना मिलते ही पुलिस और नगर पंचायत के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे. फायर फाइटर की टीम ने मौके पर पहुंचते ही भीड़ को वहां से हटाया और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

मणिकंचन केंद्र में लगी भीषण आग

दरअसल, मगरलोड नगर के वार्ड नंबर 13 में मणिकंचन केंद्र 2017 में बनाया गया था. जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन का काम किया जा रहा था. नगर के कचरे को ई रिक्शा से इकट्ठा कर उपयोगी वस्तुओं को यहां अलग भी किया जाता है. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मणिकंचन केंद्र में आग लगने से फटका बेलन मशीन, पांच ई रिक्शा और लाखों का समान जलकर खाक हो गया है.

मणिकंचन केंद्र में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

कुरुद से पहुंची फायर फाइटर टीम

आग बुझाने के लिए कुरूद के फायर बिग्रेड की मदद ली गई. लगभग एक घंटे देर बाद फायर बिग्रेड पहुंची तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया. भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. बस्ती में मणिकंचन स्थित होने से आसपास के घरों में दहशत फैल गया था. आग कैसे लगी यह पता नही चल पाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Fire at Manikchan Centre
मणिकंचन केंद्र में लगी भीषण आग (ETV Bharat)


लोगों में नाराजगी और मदद की मांग

मणिकंचन में कार्यरत मोहनी बंजारे ने बताया कि नाइट ड्यूटी वाले लोगों ने उन्हें सूचना दिया की मणिकंचन केंद्र में आग लग गया है. मोहनी ने बताया कि यहां बहुत सारे सामान थे, दीपावली से अभी तक के कबाड़ को बेचा नहीं गया था. शासन से उम्मीद करते हैं कि वह हमारा भरपाई करें.

Fire at Manikchan Centre
मणिकंचन केंद्र में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
स्थानीय योगेंद्र सिन्हा ने कहा कि मणिकंचन केंद्र में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है. वहां पर पानी के लिए बोर की सुविधा भी नहीं है. अगर वहां पर पानी की व्यवस्था रहती तो आग को काबू में किया जा सकता था. योगेंद्र ने बताया कि घटना के बाद एक भी जनप्रतिनिधि यहां देखने के लिए नहीं पहुंचा. शासन- प्रशासन से यही मांग है कि मामले की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए.

