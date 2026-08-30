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दिल्ली: गोदाम में लगी भीषण आग, संकरी गली के चलते फायर ब्रिगेड को पहुंचने में हुई मुश्किल

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के ओल्ड सीलमपुर इलाके में रविवार सुबह एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई. आग मकान के अंदर बने कुर्ते के गोदाम में लगी थी. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान मकान में मौजूद कुछ लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया.

कुर्ते के गोदाम में लगी आग: फायर अधिकारी अनूप सिंह के मुताबिक, दमकल विभाग को सुबह करीब 8:20 से 8:22 बजे के बीच आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना में बताया गया था कि मकान के अंदर बने कुर्ते के गोदाम में आग लगी है. इसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया.

गली काफी संकरी होने से रेस्क्यू में लगा समय: अनूप सिंह ने बताया कि घटनास्थल की गली काफी संकरी थी, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ियों को अंदर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बड़ी मुश्किल से दमकल की गाड़ियां मौके तक पहुंच सकीं. मकान के अंदर धुआं काफी ज्यादा भरा हुआ था. इसी दौरान ऊपर कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला.