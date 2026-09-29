कोटा में मोटर पार्ट्स गोदाम में लगी आग, जेसीबी और 7 दमकलों की मदद से 3 घंटे में पाया गया काबू
कोटा के गुमानपुरा शॉपिंग सेंटर स्थित तीन मंजिला गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों के मोटर पार्ट्स जल गए.
Published : September 29, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 11:01 AM IST
कोटा : शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग सेंटर के मोटर मार्केट में मंगलवार सुबह एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. इस इमारत की ऊपरी मंजिलों पर ऑटो पार्ट्स, बाइक सीट कवर और बैग का बड़ा गोदाम था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर मैकेनिक की दुकानें हैं. आग इतनी तेजी से फैली कि चंद ही मिनटों में पूरा गोदाम धुएं और लपटों के गुबार से घिर गया. हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया.
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि कंट्रोल रूम को सुबह करीब 6:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. हालांकि, आशंका जताई जा रही है कि आग काफी पहले लग चुकी थी, लेकिन जब इमारत से भारी धुआं बाहर निकलने लगा तब आसपास के लोगों को घटना का पता चला. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया. आग पर 3 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन की दमकलों ने काबू पाया है.
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दमकलकर्मियों को करनी पड़ी भारी मशक्कत : आग पर पूरी तरह काबू पाने में करीब 7 दमकलों और 3 घंटे से अधिक का समय लगा. इमारत के पीछे जाने का रास्ता बेहद संकरा था, जिससे राहत कार्य में काफी रुकावट आई. ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पतली गली में छोटी जेसीबी मशीन उतारी गई. जेसीबी की छत पर चढ़कर दमकलकर्मी ऊपरी मंजिलों तक पहुंचे. अंदर धुआं भरने के कारण जवानों ने खिड़कियों के कांच तोड़े और दीवार में छेद कर पानी की बौछारें अंदर मारीं, तब जाकर लपटों को शांत किया जा सका.
आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन दुकान मालिक का कहना है कि किसी के आग लगाने की संभावना जताई है. इस बिल्डिंग में नीचे मैकेनिक शॉप संचालित करने वाले अनिल जैन का कहना है कि आग उनकी दुकान तक नहीं पहुंची है, लेकिन ऊपर दो मंजिला गोदाम है. गोदाम में चीनी आइटम, बाइक की एसेसरीज, एलईडी लाइट, सीट कवर, बैटरी व बैग से लेकर कई आइटम थे. मलिक अब्दुल मुजीब का कहना है कि लाखों रुपए का नुकसान उन्हें हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है किसी ने आग लगाई हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के तार टूटे हुए थे.
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