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कोटा में मोटर पार्ट्स गोदाम में लगी आग, जेसीबी और 7 दमकलों की मदद से 3 घंटे में पाया गया काबू

शॉपिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग सेंटर के मोटर मार्केट में मंगलवार सुबह एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. इस इमारत की ऊपरी मंजिलों पर ऑटो पार्ट्स, बाइक सीट कवर और बैग का बड़ा गोदाम था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर मैकेनिक की दुकानें हैं. आग इतनी तेजी से फैली कि चंद ही मिनटों में पूरा गोदाम धुएं और लपटों के गुबार से घिर गया. हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया.