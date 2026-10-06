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अमरोहा: आवासीय विद्यालय में गैस पाइप फटने से लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, 100 से अधिक छात्राएं थीं मौजूद

गैस पाइप फटने से लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा : हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर-बिझलपुर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया. पाइप फटने के कारण तेजी से गैस का रिसाव होने लगा, जिससे रसोई में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं, जिससे पूरे विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया.

गैस पाइप फटने से लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, घटना के समय विद्यालय के आवासीय परिसर में 100 से अधिक छात्राएं मौजूद थीं. आग लगने की सूचना मिलते ही विद्यालय प्रबंधन ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी. उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

फायर कर्मियों ने सबसे पहले विद्यालय में मौजूद छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया. सभी 100 से अधिक छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया.