अमरोहा: आवासीय विद्यालय में गैस पाइप फटने से लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, 100 से अधिक छात्राएं थीं मौजूद
रसोई में खाना बनाते समय हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड ने सभी छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 1:53 PM IST
अमरोहा : हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर-बिझलपुर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया. पाइप फटने के कारण तेजी से गैस का रिसाव होने लगा, जिससे रसोई में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं, जिससे पूरे विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया.
जानकारी के अनुसार, घटना के समय विद्यालय के आवासीय परिसर में 100 से अधिक छात्राएं मौजूद थीं. आग लगने की सूचना मिलते ही विद्यालय प्रबंधन ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी. उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.
फायर कर्मियों ने सबसे पहले विद्यालय में मौजूद छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया. सभी 100 से अधिक छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया.
बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान रसोई में काम कर रहीं रसोईया गीता रानी आग की चपेट में आकर झुलस गईं हैं. उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद रसोई में मौजूद सामान और अन्य सामग्री को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है.
दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया और विद्यालय में रह रही सभी छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
छात्राओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद विद्यालय प्रबंधन और दमकल विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लिया. हादसे की सूचना के बाद संबंधित अधिकारी भी घटना की जानकारी जुटाने में लगे हैं. प्रथम दृष्टया हादसे की वजह गैस सिलेंडर का पाइप फटना बताई जा रही है. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारण और इससे हुए नुकसान की जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी.
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