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करनाल जिला सचिवालय में भीषण आग, SDM ऑफिस जलकर खाक, फाइलों और सरकारी रिकॉर्ड नष्ट

मौके पर पहुंचे अधिकारी: गनिमत रही कि कार्यालय का समय शुरू न होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित हैं.​ इधर, घटना की जानकारी मिलते ही करनाल के उपायुक्त और एसडीएम देवेंद्र शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे. दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

​करनाल: करनाल के जिला सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई. सुबह करीब 8 बजे लगी इस आग में पूरा एसडीएम दफ्तर जलकर खाक हो गया. दफ्तर में रखा सरकारी रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण फाइलें, एसी, पंखे और कूलर सहित तमाम सामान पूरी तरह जल गया.

8:05 बजे मौके पर पहुंची दमकल टीम: ​घटना की जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि, "डीसी कार्यालय से उन्हें सुबह 7:57 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. इसके तुरंत बाद सुबह 8:05 बजे फायर ब्रिगेड की टीम जिला सचिवालय पहुंच गई. फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से शांत किया.कार्यालय के भीतर मौजूद सभी दस्तावेज, फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक्स (एसी, पंखे, कूलर) और फर्नीचर जलकर खाक हो गए हैं. आग किस वजह से लगी, यह अभी जांच का विषय है. कुल नुकसान का सटीक आकलन जिला प्रशासन की जांच के बाद ही हो पाएगा."

SDM ऑफिस जलकर खाक (ETV Bharat)

सारे रिकॉर्ड जलकर हुए खाक: ​मामले की गंभीरता को देखते हुए करनाल के एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने बताया कि, "जैसे ही घटना की सूचना मिली, तुरंत दमकल विभाग को अलर्ट किया गया. ​कार्यालय में रखा रिकॉर्ड और सामान आग को चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ है. आग लगने के पीछे क्या कारण है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी."

फाइलों और सरकारी रिकॉर्ड नष्ट (ETV Bharat)

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