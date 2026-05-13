कंझावला RO फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची मौके पर
दिल्ली में हाल के दिनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. विवेक विहार आग की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी.
Published : May 13, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कंझावला इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब आरओ बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग समेत पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं.
जानकारी के मुताबिक, फायर विभाग को सुबह करीब 9 बजकर 54 मिनट पर फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं. दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. आग इतनी भीषण थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
मौके पर दिल्ली पुलिस और कैट्स की टीमें भी तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके. फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. फिलहाल दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. गनीमत यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है.
बता दें कि दिल्ली में हाल के दिनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में 3 मई को एक बिल्डिंग में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई थी. इसमें एक डेढ़ साल का बच्चा भी शामिल है. दिल्ली एनसीआर में गर्मी के दिनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आती हैं.
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