ETV Bharat / state

जगदलपुर के पुराने फिल्टर प्लांट में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव

पुराने फिल्टर प्लांट और पानी टंकी परिसर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया.

FIRE BREAKS OUT AT JAGDALPUR
जगदलपुर आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: शहर के नयामुण्डा स्थित पुराने फिल्टर प्लांट और पानी टंकी परिसर में शुक्रवार शाम करीब 8 बजे अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग की सूचना मिलते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक किरण सिंह देव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर या विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़की. जिससे परिसर में रखे ब्लीचिंग पाउडर और अन्य सामग्री के कारण आग तेजी से फैलने लगी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, नगर निगम का अमला और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. एहतियात के तौर पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है. देर रात तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा. आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.

आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक

स्थानीय विधायक किरण देव ने कहा कि आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है. सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और जल्द ही स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगी. फिलहाल किसी बड़े खतरे जैसी स्थिति नहीं है. लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी होने की आशंका जताई जा रही है.

आदिवासी सीएम होने के बाद भी आदिवासियों को कोई फायदा नहीं- दीपक बैज
छत्तीसगढ़ में 20 बच्चों को छुड़ाया गया, वर्णिका शर्मा की अगुवाई में एक्शन, बाल तस्करी के एंगल से होगी जांच
टीएस सिंहदेव पर बरसे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कांग्रेस कार्यकाल की दिलाई याद

TAGGED:

जगदलपुर आग
KIRAN SINGH DEO
पुराने फिल्टर प्लांट में आग
JAGDALPUR NEWS
FIRE BREAKS OUT AT JAGDALPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.