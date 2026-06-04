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भिवाड़ी में लोहे की चद्दर बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार फांदकर कर्मचारियों ने बचाई जान

समय रहते कंपनी के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

Locals watching the fire at the company
कंपनी में लगी आग को देखते स्थानीय (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
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खैरथल-तिजारा: जिले के भिवाड़ी स्थित यूआईटी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक लोहे की चद्दर बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी कंपनी इसकी चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए.

भिवाड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमन मीणा ने बताया कि लोहे की चद्दर बनाने वाली कंपनी में आग लगने की सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया. साथ ही दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के कार्य में लगी हुई हैं. उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास जारी हैं और अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

कंपनी में लगी आग फैली, देखें वीडियो (ETV Bharat Khairthal)

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जानकारी के अनुसार यूआईटी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अल्शोक एलएलपी कंपनी में आग लगने की घटना सामने आई है. कंपनी कर्मचारी रवि रोघा ने बताया कि आग की शुरुआत पड़ोस में स्थित एक कंपनी की छत पर रखे ऑयल टैंकर से हुई थी. टैंकर में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी लपटें पास स्थित अल्शोक एलएलपी कंपनी तक पहुंच गईं. इसके बाद पूरी फैक्ट्री में आग तेजी से फैल गई.

Firefighters engaged in extinguishing the fire
आग बुझाने में जुटी दमकल (ETV Bharat Khairthal)

पढ़ें: भिवाड़ी में एलईडी लाइट कंपनी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया

Smoke rising during a fire
आग लगने के दौरान उठता धुंआ (ETV Bharat Khairthal)

घटना के समय कंपनी के अंदर करीब तीन से चार महिला कर्मचारी और इतने ही पुरुष कर्मचारी कार्य कर रहे थे. आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तत्काल प्रयास किए गए. कुछ कर्मचारियों को कंपनी के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया, जबकि अन्य कर्मचारियों ने पिछली दीवार फांदकर अपनी जान बचाई. समय रहते सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया.

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