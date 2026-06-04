ETV Bharat / state

भिवाड़ी में लोहे की चद्दर बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार फांदकर कर्मचारियों ने बचाई जान

कंपनी में लगी आग को देखते स्थानीय ( ETV Bharat Khairthal )