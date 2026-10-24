दूदू में सोलर प्लांट में भीषण आग, 20 से ज्यादा दमकलों ने लगाए 200 फेरे, करोड़ों के नुकसान की आशंका
दूदू में सोलर प्लांट में भीषण आग की लपटें एक किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया.
Published : October 24, 2026 at 9:12 AM IST
दूदू : जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दूदू नगर पालिका क्षेत्र में स्थित ग्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सोलर प्लांट में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई. कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट-2 (फेज-2) में शाम करीब 5:30 बजे आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी लपटें करीब एक किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगीं. प्लांट से उठते काले धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए दूदू के अलावा जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर से दमकलें बुलाई गईं. देर रात तक दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा के अनुसार, आग बुझाने के लिए कई दमकलों को लगाया गया और लगातार प्रयास किए गए. उन्होंने बताया कि राहत की बात है कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. नुकसान का वास्तविक आकलन आग बुझने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
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आग लगने की सूचना मिलते ही प्लांट में मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. प्लांट में सायरन बजाया गया और कर्मचारियों को सतर्क करते हुए सुरक्षित बाहर निकाला गया. कर्मचारियों की तत्परता से सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की मौत या घायल होने की सूचना नहीं है. आग तेजी से फैलने के कारण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया. इसके बाद अन्य शहरों से दमकल वाहनों को बुलाया गया. रात करीब 9 बजे तक 20 से अधिक दमकलें आग बुझाने के अभियान में जुटी थीं. दमकलकर्मियों ने कई चक्कर लगाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पूरी तरह शांत नहीं हुई थी. दमकलों के लगातार अभियान के बावजूद प्लांट के बड़े हिस्से में लपटें उठ रही थीं.
जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर से बुलाई दमकलें : आग की भयावहता को देखते हुए दूदू के स्थानीय संसाधनों के साथ जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर से भी दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया गया. दमकलकर्मी लगातार पानी डालकर आग को फैलने से रोकने और उस पर काबू पाने का प्रयास करते रहे. आग बुझाने के लिए 20 से अधिक दमकलों के करीब 200 फेरे लगाए जाने की जानकारी सामने आई है. प्रशासन और पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं. अधिकारियों ने राहत बचाव कार्यों की निगरानी की और स्थिति पर नजर बनाए रखी. आग के कारण प्लांट के बड़े हिस्से में नुकसान की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन आग पूरी तरह बुझने और संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण होने के बाद ही किया जा सकेगा.
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शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच के बाद स्पष्ट होगा कारण : प्रारंभिक जानकारी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई गई, लेकिन आग के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कंपनी ने भी अपने बयान में कहा है कि फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है और विस्तृत जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी. कंपनी के अनुसार, घटना के तुरंत बाद उसकी आंतरिक सुरक्षा टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी कर्मचारियों की सुरक्षा और सुरक्षित निकासी को प्राथमिकता दी. कंपनी ने पुष्टि की कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. साथ ही, घटना के आकलन और आवश्यक जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है.
मौके पर पहुंचे प्रशासन और पुलिस के अधिकारी : आग की सूचना मिलने के बाद एडीएम सुरेश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा, एसडीएम गुलाब सिंह वर्मा, डिप्टी अनुपम मिश्रा और दूदू थानाधिकारी संजय प्रसाद मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने राहत कार्यों का जायजा लिया और आग पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की निगरानी की.
करोड़ों के नुकसान की आशंका : सोलर प्लांट की प्रोडक्शन यूनिट में लगी आग से मशीनरी, उपकरण और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचने की आशंका है. आग की तीव्रता और लंबे समय तक दमकलों के अभियान को देखते हुए करोड़ों रुपये के नुकसान की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, नुकसान की राशि को लेकर अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है. फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन जांच के बाद ही हो सकेगा. प्रशासन और संबंधित अधिकारी घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं.
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