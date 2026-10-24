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दूदू में सोलर प्लांट में भीषण आग, 20 से ज्यादा दमकलों ने लगाए 200 फेरे, करोड़ों के नुकसान की आशंका

सोलर प्लांट में भीषण आग ( फोटो ईटीवी भारत दूदू )

दूदू : जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दूदू नगर पालिका क्षेत्र में स्थित ग्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सोलर प्लांट में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई. कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट-2 (फेज-2) में शाम करीब 5:30 बजे आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी लपटें करीब एक किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगीं. प्लांट से उठते काले धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए दूदू के अलावा जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर से दमकलें बुलाई गईं. देर रात तक दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा के अनुसार, आग बुझाने के लिए कई दमकलों को लगाया गया और लगातार प्रयास किए गए. उन्होंने बताया कि राहत की बात है कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. नुकसान का वास्तविक आकलन आग बुझने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.