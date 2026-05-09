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तावडू में जीआरसी फर्मे में लगी भीषण आग, दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

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नूंह: जिला के तावडू-नूंह रोड स्थित एक खाली प्लॉट में शनिवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग से लाखों रुपए के जीआरसी फर्मे और अन्य सामान जलकर राख हो गए. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के अस्पताल, रिहायशी मकानों और अन्य भवनों तक धुआं और लपटें पहुंच गईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. तावडू में जीआरसी फर्मे में लगी आग (ETV Bharat) फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां की मदद से आग हुआ काबू: जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12:15 बजे खाली प्लॉट में रखे जीआरसी के सामान और आकार बनाने वाले फर्मे में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. शुरुआत में स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भी बुलानी पड़ीं. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका.