दिल्ली के स्वरूप नगर स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मामले की जांच शुरू
आग लगने के बाद लोगों में भगदड़ मच गई. धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 13, 2026 at 4:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में रविवार को मकान की पहली मंजिल पर चल रहे बॉक्सिंग ग्लव के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. घटना के दौरान दो लोगों के धुएं की चपेट में आने से घायल होने की सूचना है.
मामला स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की गली नंबर-2 का बताया जा रहा है. रविवार कई कर्मचारी गोदाम में काम करने के लिए पहुंचे, इसी दौरान अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई और आग ने देखते ही देखते सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया. धुआं इतना ज्यादा था कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. हालात बिगड़ते देख कुछ लोगों ने अपने बच्चों को साथ लेकर घर के पीछे की तरफ मौजूद खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.
#WATCH | Delhi | A fire broke out at a factory in Gali No. 2, Swaroop Nagar. The factory manufactures judo dresses and boxing gloves. No one was hurt by the fire itself. However, panic caused some residents in the opposite building to jump from their houses. Six people were… https://t.co/4lJJIf1ew3 pic.twitter.com/bjpGu4LbHc— ANI (@ANI) September 13, 2026
इस दौरान दो लोगों के घायल होने की बात सामने आई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. स्थानीय लोगों ने भी आग लगने के बाद राहत और बचाव कार्य में मदद की. सूचना मिलने पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. आग कैसे लगी, इसका वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं. यह भी जांच की जा रही है कि गोदाम किस तरह संचालित किया जा रहा था और वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे या नहीं.
VIDEO | Delhi: Fire breaks out in a building in Swaroop Nagar. Further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/fZDOjW7cQX
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