ETV Bharat / state

दिल्ली के स्वरूप नगर स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मामले की जांच शुरू

आग लगने के बाद लोगों में भगदड़ मच गई. धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. पढ़ें पूरी खबर..

स्वरूप नगर गोदाम में लगी आग
स्वरूप नगर गोदाम में लगी आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में रविवार को मकान की पहली मंजिल पर चल रहे बॉक्सिंग ग्लव के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. घटना के दौरान दो लोगों के धुएं की चपेट में आने से घायल होने की सूचना है.

मामला स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की गली नंबर-2 का बताया जा रहा है. रविवार कई कर्मचारी गोदाम में काम करने के लिए पहुंचे, इसी दौरान अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई और आग ने देखते ही देखते सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया. धुआं इतना ज्यादा था कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. हालात बिगड़ते देख कुछ लोगों ने अपने बच्चों को साथ लेकर घर के पीछे की तरफ मौजूद खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.

इस दौरान दो लोगों के घायल होने की बात सामने आई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. स्थानीय लोगों ने भी आग लगने के बाद राहत और बचाव कार्य में मदद की. सूचना मिलने पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. आग कैसे लगी, इसका वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं. यह भी जांच की जा रही है कि गोदाम किस तरह संचालित किया जा रहा था और वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे या नहीं.

यह भी पढ़ें-

नोएडा: इलेक्ट्रॉनिक सामान के बंद गोदाम में आग, घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू

गाजियाबाद: आग से बेटी को बचाने के लिए पिता ने लगा दी जान की बाजी , दोनों झुलसे, अस्पताल में बेटी ने तोड़ा दम

TAGGED:

FIRE AT GODOWN IN SWAROOP NAGAR
FIRE AT GODOWN IN DELHI
दिल्ली स्वरूप नगर गोदाम में आग
DELHI SWAROOP NAGAR FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.