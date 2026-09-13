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दिल्ली के स्वरूप नगर स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मामले की जांच शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में रविवार को मकान की पहली मंजिल पर चल रहे बॉक्सिंग ग्लव के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. घटना के दौरान दो लोगों के धुएं की चपेट में आने से घायल होने की सूचना है.

मामला स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की गली नंबर-2 का बताया जा रहा है. रविवार कई कर्मचारी गोदाम में काम करने के लिए पहुंचे, इसी दौरान अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई और आग ने देखते ही देखते सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया. धुआं इतना ज्यादा था कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. हालात बिगड़ते देख कुछ लोगों ने अपने बच्चों को साथ लेकर घर के पीछे की तरफ मौजूद खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.