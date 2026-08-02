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रामनगर में AC फटने से बड़ा हादासा, विदेशी शराब की दुकान में लगी भीषण आग

रामनगर: रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नेशनल हाईवे-309 पर स्थित एक विदेशी शराब की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह दुकान में लगा एयर कंडीशनर फटना बताई जा रही है. गनीमत रही कि घटना के समय मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

रविवार सुबह रामनगर-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-309 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप स्थित 'लीगर किला' नाम की विदेशी शराब की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने दुकान के अंदर तेजी से फैलना शुरू कर दिया. जिससे मौके पर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए दुकान से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. तुरंत दुकान स्वामी व फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. आग की गंभीरता को देखते हुए फायर कर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभाला और काफी देर तक चले रेस्क्यू व बुझाने के अभियान के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से आग आसपास के क्षेत्रों और अन्य प्रतिष्ठानों तक नहीं फैल सकी. जिससे बड़ा हादसा टल गया.