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रुद्रपुर: फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर पाया काबू

रुद्रपुर ने आज शनिवार 28 मार्च को बड़ी घटना हो गया. काशीपुर रोड पर स्थित फैक्ट्री में भीषण आग लग गई.

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फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 28, 2026 at 6:26 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां काशीपुर रोड पर स्थित फैक्ट्री में अचानक आग लगने की घटना सामने आई. मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आज दोपहर एक औद्योगिक इकाई में आग लगने से हड़कंप मच गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर सीएफओ कार्यालय में तैनात चालक चंदन पुजारा के मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि काशीपुर रोड स्थित एसपी सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड में आग लग गई है.

रुद्रपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो फायर टेंडरों को मौके के लिए रवाना किया. दमकल की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि फैक्ट्री के रिफाइनरी सिस्टम और अन्य मशीनों में भीषण आग लगी हुई थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दमकल कर्मियों ने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाला और दो हौज पाइप तथा होजरील की मदद से दोनों फायर टेंडरों से लगातार पानी की पंपिंग शुरू की.

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फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर पाया काबू (ETV Bharat)

इस दौरान फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी आग बुझाने में सक्रिय सहयोग दिया. कड़ी मशक्कत और संयुक्त प्रयासों के चलते आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया.

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आग को काबू करने में जुटे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी. (ETV Bharat)

उन्होंने यह भी बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग बुझाने के बाद दमकल टीम ने घटनास्थल का आवश्यक निरीक्षण किया और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने के बाद वापस फायर स्टेशन लौट गई. फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं और आग लगने के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया जा रहा है.

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