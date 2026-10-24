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दिल्ली के मायापुरी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर, राहत व बचाव कार्य पूरा

मायापुरी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पश्चिम दिल्ली के व्यस्त औद्योगिक क्षेत्र मायापुरी स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुँच गईं और आग पर काबू पाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात फैक्ट्री परिसर से अचानक गहरा काला धुआं और ऊंची लपटें उठती देखी गईं, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया था. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री परिसर के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग की भयावहता को देखते हुए आसपास की अन्य फैक्ट्रियों और इमारतों को सुरक्षा के तौर पर खाली करा लिया गया है.

सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की कई गाड़ियां और राहत दल घटना स्थल पर पहुंचे. संकरी गलियों और धुएं के भारी गुबार के बावजूद दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने और इसे आसपास की इमारतों में फैलने से रोकने की कोशिश की. आग पर काबू पाने के लिए वाटर टेंडर और विशेष अग्निशामक उपकरणों का उपयोग किया गया.