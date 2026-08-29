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दिल्ली के जाफराबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

दिल्ली के जाफराबाद में शुक्रवार रात फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग ,आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता देख मची अफरा-तफरी

जाफराबाद में शुक्रवार रात फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग
जाफराबाद में शुक्रवार रात फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 8:46 AM IST

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Updated : August 29, 2026 at 8:55 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शुक्रवार रात एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता देख आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए.फैक्ट्री में आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची: सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.दमकल विभाग की तत्परता से आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोक लिया गया. फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

जाफराबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू (ETV Bharat)

शॉर्ट सर्किट की आशंका: प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है पुलिस विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. हादसे में कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है. वहीं, किसी व्यक्ति के हताहत होने की अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

'फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था. दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया '....ए.के. मलिक,मुख्य अग्निशमन अधिकारी

सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची
सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची (ETV Bharat)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) ए.के. मलिक के मुताबिक, फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था. दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया आग लगने के कारणों और नुकसान का विस्तृत आकलन जांच पुलिस की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा

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Last Updated : August 29, 2026 at 8:55 AM IST

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