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भिवाड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 12 दमकल गाड़ियों ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू, करोड़ों का नुकसान

​भिवाड़ी की दाना फैक्ट्री में शनिवार रात भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया.

भिवाड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग
भिवाड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग (फोटो ईटीवी भारत भिवाड़ी)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 7:39 AM IST

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Updated : May 24, 2026 at 8:43 AM IST

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​खैरथल-तिजारा : जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां के नया गांव स्थित फेज-1 औद्योगिक इलाके में संचालित 'गिरधर वॉल वार्प' (दाना निर्माता कंपनी) में रात करीब 10 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि चंद मिनटों में ही इसने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया. आसमान में उठती आग की लपटें और धुएं का काला गुबार कई किलोमीटर दूर से ही साफ देखा जा सकता था. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आस-पास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

​गैस सिलेंडरों के कारण बढ़ा ब्लास्ट का खतरा : ​भिवाड़ी दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि शनिवार रात 10 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से फूलबाग थाना इलाके की एक कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया गया और भिवाड़ी सहित खुशखेड़ा, टपूकड़ा और तिजारा से एक दर्जन के करीब फायर टेंडर्स (दमकल की गाड़ियां) मौके पर भेजी गईं.

आसमान में दिखा धुएं का गुबार, फैक्ट्रियों में मची अफरा-तफरी (वीडियो ईटीवी भारत भिवाड़ी)

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भिवाड़ी में देर रात दाना कंपनी में लगी भयंकर आग
भिवाड़ी में देर रात दाना कंपनी में लगी भयंकर आग (फोटो ईटीवी भारत)

​फैक्ट्री के भीतर भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और करीब एक दर्जन गैस सिलेंडर रखे होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया. सिलेंडरों में ब्लास्ट होने के खतरे को देखते हुए दमकल कर्मियों को शुरुआती दौर में आग बुझाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि, फायर फाइटर्स ने सूझबूझ दिखाते हुए जान जोखिम में डालकर सबसे पहले आग को आस-पास की अन्य औद्योगिक इकाइयों में फैलने से रोका, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया.

​गैस सिलेंडरों के कारण बढ़ा ब्लास्ट का खतरा
​गैस सिलेंडरों के कारण बढ़ा ब्लास्ट का खतरा (फोटो ईटीवी भारत)

​पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा : ​आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फूलबाग थाना अधिकारी सचिन शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत सुरक्षा के लिहाज से आस-पास के पूरे इलाके को खाली कराया और कानून व्यवस्था संभाली। साथ ही, एहतियात के तौर पर पड़ोसी फैक्ट्रियों को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया था.

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भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में अग्निकांड से हड़कंप
भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में अग्निकांड से हड़कंप (फोटो ईटीवी भारत भिवाड़ी)

​करोड़ों के नुकसान की आशंका, जनहानि नहीं : ​फूलबाग थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि प्राथमिक रूप से आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के कारण लगी है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का सटीक पता पूरी जांच के बाद ही चल सकेगा. दमकल की 12 गाड़ियों की मदद से करीब 7 घंटे की भारी मशक्कत के बाद रविवार सुबह आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. उन्होंने बताया कि ​राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी भी तरह की जनहानि या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. लेकिन, फैक्ट्री में रखी करोड़ों रुपये की कीमती मशीनरी, कच्चा माल और तैयार उत्पाद जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं.

7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू (फोटो ईटीवी भारत)
Last Updated : May 24, 2026 at 8:43 AM IST

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