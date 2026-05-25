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धमतरी ट्रेंचिंग ग्राउंड में भीषण आग, सुलगने लगा हजारों टन कचरा, कई जिलों की दमकल मौके पर मौजूद

धमतरी ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची. जिस तरीके से आग बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए मौके पर आस पास के जिलों से भी दमकल की टीम को बुलाया गया है. फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं. दमकल विभाग की मानें तो कई फायर फाइटर की गाड़ियां पानी डाल चुकी हैं, इसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. धुएं के घने गुबार के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

धमतरी: गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं. सोमवार की शाम सोरिद वार्ड के बागतराई रोड पर बने ट्रेंचिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में काला घना और जहरीला धुआं भरने लगा. आग खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया. देखते ही देखते आग ट्रेंचिंग ग्राउंड के एक बड़े हिस्से में फैल गई. आग और उससे उठता धुआं तीन किमी दूर से ही नजर आ रहा था. स्थानीय लोगों की मानें तो आग करीब 5 एकड़ी में फैले कचरे में लगा हुआ है. यहां पर हजारों टन सूखा कचरा डंप है. डंप कचरे में प्लास्टिक के सामान भी हैं, इसकी वजह से आग पर काबू पाने में भारी दिक्कत आ रही है.

23 हजार टन कचरा यहां जमा

बताया जा रहा है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगभग 23 हजार टन कचरा जमा है, जिसकी ऊंचाई 25 से 30 फीट तक है. यहां प्रतिदिन शहर से करीब 10 टन कचरा पहुंचता है, जिसमें 6 टन सूखा और 4 टन गीला कचरा शामिल होता है. आग मुख्य रूप से सूखे कचरे में लगी, जिससे तेजी से लपटें फैलती चली गई. आशंका जताई जा रही है कि आसपास खेतों में जलाई गई पराली की चिंगारी ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचने से यह हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक, आसपास करीब 50 एकड़ क्षेत्र की पराली भी जलकर राख हो चुकी है. आग ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे हिस्से से शुरू हुई और धीरे-धीरे पूरे परिसर में फैल गई.



जेसीबी मशीन चपेट में आते-आते बची

घटना में संग्रहण केंद्र में रखी 2 हजार लीटर क्षमता की सिंटेक्स टंकी प्रभावित हुई है, जबकि वहां खड़ी जब्त जेसीबी मशीन को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. निगम के कर्मचारी लगातार मौके पर डटे हुए हैं और आग दोबारा आसपास न फैले, इसकी निगरानी कर रहे हैं.



ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग (ETV Bharat)

नगर निगम उपायुक्त पीसी सार्वा का बयान

धमतरी नगर निगम उपायुक्त पीसी सार्वा ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया. वर्तमान में धमतरी की दो, बालोद की एक और नगरी की एक दमकल वाहन आग बुझाने में लगी हुई हैं. उन्होंने बताया कि पूरे प्लांट में शहर का कचरा संग्रहित किया जाता है और आग सूखे कचरे वाले हिस्से में लगी है.



कचरे को खाद में बदला जाता है-उपायुक्त

नगर निगम के अनुसार पुराने कचरे के निष्पादन के लिए शासन को करीब 72 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है. यहां बायो-रीमेडिएशन प्रक्रिया के जरिए कचरे को खाद में बदला जाता है, जिसे बाद में छनाई कर सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाने और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने की है.

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