ETV Bharat / state

फरीदाबाद में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर्स में हुआ ब्लास्ट, लाखों का माल स्वाहा

हरियाणा के फरीदाबाद के रोशन नगर में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा-तफरी मच गई.

Massive fire breaks out at cooler factory in Faridabad
फरीदाबाद में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 9:06 PM IST

|

Updated : March 21, 2026 at 9:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक प्लास्टिक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई.

आग की चपेट में फैक्ट्री : स्थानीय निवासी फारूक ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई. आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं और इलाके में धुएं का गुबार छा गया. स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब फैक्ट्री के अंदर रखे गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया, जिससे आग और भड़क गई. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही मौके पर नवीन नगर चौकी के इंचार्ज रमेश चंद्र अपनी टीम के साथ पहुंचे और हालात को संभालने में जुट गए. पुलिस ने सबसे पहले मौके पर मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेजा और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया.

फरीदाबाद में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग (Etv Bharat)

आग पर काबू पाया गया : दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है. समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. वहीं, इस मामले में चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र ने बताया कि उन्हें आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटे हुई हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस भीषण आग के पीछे वजह क्या थी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : करनाल बस अड्डे पर भीषण आग, रोडवेज की तीन बसें जली, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें : हरियाणा के नूंह में सेनेटरी गोदाम में भीषण आग, सवा करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख

ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ के मोबाइल मार्केट में विकराल आग से अफरा-तफरी, दौड़ते-भागते लोगों ने खाली की बिल्डिंग

Last Updated : March 21, 2026 at 9:19 PM IST

TAGGED:

FARIDABAD COOLER FACTORY FIRE
FARIDABAD FACTORY FIRE
फरीदाबाद में फैक्ट्री में आग
कूलर फैक्ट्री में आग
FARIDABAD COOLER FACTORY FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.