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नोएडा के एक कंपनी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू

स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली देश की नामचीन कंपनी में अचानक लगी भीषण आग

नोएडा में नामचीन कंपनी में लगी भीषण आग
नोएडा में नामचीन कंपनी में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 30, 2026 at 9:25 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में शनिवार को आग का कहर देखने को मिला. नोएडा सेक्टर -58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्ट -62 स्थित वाहनों के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में अचानक भीषण आग लगग गई. देखते ही देखते आग की लपटों और काले धुएं के गुबार ने आसमान को घेर लिया. आग इतनी भयावह थी कि उसका धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था. इसकी सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फिलहाल, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

नोएडा के सेक्टर 59 स्थित कंपनी में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए करीब एक दर्जन से अधिक गाड़ियां लगाई गई. मौके पर फायर विभाग के कर्मचारियों के साथ ही आलाधिकारी भी नौजूद रहे. कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और लाइटिंग के उपकरण बनते हैं. भीषण आग होने के चलते आसमान में काले धुएं काफी दूर से देखे जा सकते हैं.

नोएडा: कंपनी में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

फायर कर्मियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

आग किन कारणों से लगी है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है. आग काफी दूर तक फैलने के कारण से फायर कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. फायर अधिकारी ने बताया कि आग पर करीब-करीब काबू पा लिया गया है, फिलहाल कारखाने के अंदर फैली हुई आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही आसपास की कंपनियों को खाली कराया गया है, ताकि आग अन्य कंपनियों तक न फैल सके. घटना में अभी तक कोई भी जनहानि होने की सूचना नहीं मिली है.

चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने दी जानकारी

चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि आग किन कारणों से लगी है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है. आज शनिवार होने के चलते कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक नहीं थी. ऐतियात के तौर पर कंपनी में आग बुझाने के साथ ही तलाशी अभियान भी जारी है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है.

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