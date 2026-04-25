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गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन जिलों से पहुंची फायर टेंडरों ने पाया काबू

सूचना मिलते ही गाजियाबाद के विभिन्न फायर स्टेशनों से करीब 10 दमकल गाड़ियों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. आग की तीव्रता को देखते हुए हापुड़ और नोएडा से भी अतिरिक्त फायर टेंडर मंगवाए गए, आग पर जल्द काबू करना जरूरी था नहीं तो आग आसपास की फैक्ट्रियों में भी फैल सकती थी. एहतियात के तौर पर आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली कराया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. गाजियाबाद में बीते एक सप्ताह से हर दिन आग लगने की 10 से 12 घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में शनिवार को दोपहर करीब 1:52 पर फायर स्टेशन कोतवाली को मसूरी थाना क्षेत्र के दीनानाथ पूरी इलाके में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में लाग लगने की सूचना प्राप्त हुई.

अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए हौज पाइप फैलाया. करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है. कूलिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है. जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में ऑक्सीजन टैंक फीलिंग और रेसिन पेंट बनाने का कार्य किया जाता था, जिसके चलते आग तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया

गाज़ियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल कुमार ने कहा, "आज दोपहर लगभग 13.52 बजे, कोतवाली फायर स्टेशन को सूचना मिली कि मसूरी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है, जहां ऑक्सीजन टैंक भरने, रेज़िन और पेंट का काम किया जाता था. तत्काल, गाज़ियाबाद, हापुड़ और नोएडा ज़िलों से हमारी 10 दमकल गाड़ियां (fire tenders) रवाना की गईं. लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. इस घटना में किसी भी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई है."

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, फिलहाल, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. अग्निशमन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक कर लें ताकि किसी भी आपात स्थिति में समस्या उत्पन्न ना हो.

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