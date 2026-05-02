नोएडा सेक्टर-8 में गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू
फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप, दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
Published : May 2, 2026 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में हाल में आग की कई घटनाएं सामने आई हैं. ताजा मामला इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-8 के एफ-127 स्थित 'जेएस एच पैकेजिंग' फैक्ट्री की है, जहां शनिवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. गत्ते और कागज के स्टॉक होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया.
सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही चार दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग की स्थिति गंभीर होने के कारण बाद में फिर छह और गाड़ियों को बुलाना पड़ा. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया.
सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि आग की वजह से फैक्ट्री के अंदर रखा गत्ता और अन्य सामान तेजी से जलने लगा था, जिससे आग पर काबू पाने में मुश्किलें आईं. दमकल विभाग की टीम ने आसपास की फैक्ट्रियों तक आग फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. सभी कर्मचारी समय रहते बाहर निकल आए थे.
चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने आगे बताया कि गत्ते और कागज के बड़े रोल के भीतर आग सुलगने के कारण, मौके पर एहतियातन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रखी गई हैं, ताकि दोबारा आग न भड़के. फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. नुकसान का आकलन और आग लगने की वजह जांच के बाद पता चल पायेगी. प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि, दमकल विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है.
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