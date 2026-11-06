दिल्ली: साकेत कोर्ट के पास कार शोरूम में लगी भीषण आग, सात लोग घायल, 20 का किया गया रेस्क्यू
दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में शुक्रवार को किआ कार के एक शोरूम में भीषण आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए .
Published : November 6, 2026 at 7:43 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 7:56 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में शुक्रवार को एक कार के एक शोरूम में भीषण आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए और सात लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि इमारत में फंसे करीब 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
उप जिलाधिकारी (एसडीएम) लक्ष्य सिंघल ने बताया किआग पर काबू पा लिया गया है और इमारत के अंदर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कोई अन्य व्यक्ति फंसा तो नहीं है या किसी की मौत तो नहीं हुई है. दक्षिण दिल्ली के डीएम लक्ष्य सिंघल के मुताबिक, शोरूम के अंदर से करीब 20 लोगों को बाहर निकाला गया. इनमें सात लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया.
घटना में सात लोग घायल
सिंघल ने कहा कि दोपहर करीब 3:45 बजे हमें सूचना मिली कि मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित किआ शोरूम में आग लग गई है. अग्निशमन विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियों को तत्काल मौके पर भेजा गया. एसडीएम और थाना प्रभारी (एसएचओ) भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हादसे में सात लोग घायल हुए हैं. इनमें से चार को मैक्स अस्पताल और तीन को मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में गुरुवार देर रात एक दुकान में आग लगने की घटना सामने आई थी. सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग ने तत्काल दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया. आग की गंभीरता को देखते हुए धीरे-धीरे दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई और कुल 22 यूनिटों को घटनास्थल पर भेजा गया.
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. आग से केवल संपत्ति का नुकसान हुआ है. डीसीपी ने बताया कि शुरुआती तौर पर मोबाइल बैटरियों के ओवरहीट होने या ओवरचार्जिंग को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है.
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