ETV Bharat / state

दिल्ली: साकेत कोर्ट के पास कार शोरूम में लगी भीषण आग, सात लोग घायल, 20 का किया गया रेस्क्यू

साकेत कोर्ट के पास कार शोरूम में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में शुक्रवार को एक कार के एक शोरूम में भीषण आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए और सात लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि इमारत में फंसे करीब 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

उप जिलाधिकारी (एसडीएम) लक्ष्य सिंघल ने बताया किआग पर काबू पा लिया गया है और इमारत के अंदर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कोई अन्य व्यक्ति फंसा तो नहीं है या किसी की मौत तो नहीं हुई है. दक्षिण दिल्ली के डीएम लक्ष्य सिंघल के मुताबिक, शोरूम के अंदर से करीब 20 लोगों को बाहर निकाला गया. इनमें सात लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया.