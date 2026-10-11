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हजारीबाग के एक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका

हजारीबाग: जिले के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरहुरु रोड स्थित एक मोटरसाइकिल शोरूम एवं सर्विसिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के तीन अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे. जिसके बाद बड़ा बाजार पुलिस और अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में जुट गए. आग पर काबू पाने में कर्मियों को दो घंटे से अधिक समय लग गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, शॉर्ट सर्किट के कारण यह घटना हुई. घटनास्थल पर टायर और डीजल जेनरेटर रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग बहुत कम समय में तेजी से फैल गई. कर्मियों की तत्परता के कारण बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सका.

बाइक शोरूम में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों के अनुसार, आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हुई. लाइट की व्यवस्था और पर्याप्त उपकरणों की कमी के कारण राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुआ. घटना के समय शोरूम के अंदर करीब 25 से 30 वाहन मौजूद थे. कई वाहनों के जलकर क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की संभावना जताई जा रही है.

बाइक शोरूम में आग (Etv Bharat)

अग्निशमन कर्मी मनोज सिंह ने बताया कि आग लगने के बाद बाइक और बाइक के सामान जलने से जहरीला धुआं फैल गया. जिससे आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि बेसमेंट में टायर, बाइक के पूर्जे और कई सामान पड़े थे. जो जल गए. इससे धुआं भी निकलने लगा. लेकिन बेसमेंट से धुआं बाहर निकलने की जगह नहीं थी. जिस कारण अग्निशमन कर्मियों को बहुत परेशानी हुई. दो दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाने में दो घंटे लग गए.

बाइक शोरूम में आग (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है. वहीं इससे कितना नुकसान हुआ है, इसका वास्तविक आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद ही हो सकेगा.