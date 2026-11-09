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मेरठ के कबाड़ गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू; रिहायशी इलाके में रही अफरातफरी

मेरठ के अवैध कबाड़ गोदाम में लगी आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोनिका एंटरप्राइजेज नामक अवैध कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया, जिससे आसपास के रिहायशी इलाके में अफरातफरी मच गई. मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

घटना के संबंध में पड़ोस में रहने वाले स्थानीय निवासी कुलभूषण अग्रवाल ने बताया कि वह अपनी कोठी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने गोदाम से धुआं उठते देखा. उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. सूचना देने के बाद जब हमने वहां देखा तो भीषण आग लगी हुई थी.