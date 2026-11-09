मेरठ के कबाड़ गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू; रिहायशी इलाके में रही अफरातफरी
मौके पर दमकल की चार गाड़ियां (दो बड़ी गाड़ियां, एक छोटी गाड़ी और एक फायर बाइक) तुरंत पहुंच गईं थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:27 AM IST
मेरठ: थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोनिका एंटरप्राइजेज नामक अवैध कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया, जिससे आसपास के रिहायशी इलाके में अफरातफरी मच गई. मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.
घटना के संबंध में पड़ोस में रहने वाले स्थानीय निवासी कुलभूषण अग्रवाल ने बताया कि वह अपनी कोठी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने गोदाम से धुआं उठते देखा. उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. सूचना देने के बाद जब हमने वहां देखा तो भीषण आग लगी हुई थी.
स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके. आधा घंटे बाद फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गोदाम के पास कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है और बिना लाइसेंस के यह अवैध काम लंबे समय से चल रहा है.
एफएसआई आकाश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही विभाग हरकत में आ गया था. यह थाना सदर बाजार के पास मोनिका एंटरप्राइजेज के नाम से कबाड़ी की दुकान (गोदाम) है, जिसमें आग लगी थी. आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है.
मौके पर दमकल की चार गाड़ियां (दो बड़ी गाड़ियां, एक छोटी गाड़ी और एक फायर बाइक) तुरंत पहुंच गईं थीं. गोदाम पीछे से खुला हुआ है. प्राथमिक जांच में ऐसा अंदेशा है कि किसी पटाखे या रॉकेट के गिरने से यह आग लगी है. नुकसान का आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद किया जाएगा.
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